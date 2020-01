Minister obrany ocenil v Banskej Bystrici 108 vypálených obcí

Banská Bystrica 23. januára (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) ocenil vo štvrtok v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici 108 obcí, ktoré boli vypálené počas druhej svetovej vojny a tiež významné osobnosti SNP.



"Je to príležitosť pripomenúť si históriu SNP ako aj utrpenie obyvateľov týchto obcí a zároveň povedať občanom a najmä mládeži, že sloboda nie je zadarmo. Mnohí ľudia počas Povstania a druhej svetovej vojny obetovali to najcennejšie - svoje životy za obranu našej rodnej vlasti," zdôraznil Gajdoš, ktorý si pamiatku obetí uctil aj položením venca v areáli Pamätníka SNP.



Pre generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Jána Hoľka malo oceňovanie vypálených obcí medailou aj osobný rozmer. Je rodák z východu a časť obcí bola práve z východu, vrátane dediny Košarovce, kde prežil detstvo.



"Narodil som sa desať rokov po vojne a dodnes mám v pamäti, ako mi rodičia rozprávali o tom, ako museli utekať do hôr, naložiť do voza to najcennejšie, predovšetkým svoj život a perinu, aby sa mali čím prikryť. Keď sa vrátili, našli svoj dom vypálený. Nikdy nesmieme zabudnúť na zverstvá, ktoré napáchal fašizmus, nesmie sa to už nikdy opakovať a naše deti nesmú nikdy pocítiť takéto útrapy. Preto musíme bojovať proti extrémizmu v každom prípade a za každých okolností, musíme povedať fašizmu 'nie' v akejkoľvek podobe," konštatoval Hoľko.



Dodal, že by bol rád, keby sme sa prvého marca nezobudili do "hnedého" rána. Na Slovensku budú 29. februára parlamentné voľby.



Účastníkom na záver slávnostného podujatia v kinosále Múzea SNP zahral na harmonike partizánske pesničky 91-ročný Vladimír Strmeň, ešte jeden z mála žijúcich účastníkov Povstania.



"Zahral krásne emotívne piesne, ktoré trhajú srdce. V ťažkých situáciách a bojoch, ktoré zažívali v lesoch a zákopoch, to bola pre nich taká motivácia bojovať za pravdu a slobodu, bojovať proti fašizmu a zverstvám, ktoré sa tu vtedy diali," poznamenal minister obrany.