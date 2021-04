Minister obrany SR prijal Žampovcov a poďakoval im za reprezentáciu

Bratislava 13. apríla (TASR) - Minister obrany SR Jaroslav Naď prijal v utorok slovenských lyžiarov Adama a Andreasa Žampovcov. Členom Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica poďakoval za reprezentáciu Slovenska a diskutoval o podpore športovcov.



"To, čo stále tvrdím a čo považujeme za veľmi dôležité, platí aj tentokrát - jednou z našich priorít je vytváranie a skvalitňovanie športových podmienok pre našich členov z Dukly tak, aby počas svojej prípravy mali všetko čo potrebujú. Našou snahou je uľahčiť im prípravu v čo najväčšej možnej miere. Bratia Žampovci majú nepochybne veľký športový potenciál a my im ho radi pomôžeme čo najviac zúročiť," uviedol v tlačovej správe minister obrany, ktorý zároveň avizoval ďalšie stretnutia s reprezentantmi VSČ Dukla.



Adam Žampa má za sebou vydarenú sezónu, keď sa ako prvý slovenský lyžiar prebojoval do finále Svetového pohára mužov, v ktorom obsadil 17. miesto v obrovskom slalome. Na MS vybojoval 8. miesto v "obráku". Andreas bol v rovnakej disciplíne dvadsiaty. "Našimi výkonmi chceme robiť radosť športovým priaznivcom a tiež hrdo reprezentovať slovenské farby. Bez adekvátnych podmienok a športového vybavenia to však nejde. Teším sa intenzívnemu dialógu s vedením obrany, ako aj krokom vpred v investíciách do potrebného vybavenia a celkovej podpory," povedal na stretnutí Adam Žampa. "Pred nami je trochu oddychu, ktorý určite využijeme na ďalšie užitočné rozhovory, ktorými chceme prispieť k rozvoju slovenského lyžovania," dodal Andreas.



Rezort obrany plánuje aj naďalej modernizovať infraštruktúru VSČ DUKLA a vybavenie tak, aby vytvoril vhodné podmienky pre všetkých svojich športovcov. Medzi najväčšie investície patrí komplexná rekonštrukcia štadióna na Štiavničkách, s čím súvisí aj rozpočet VŠC DUKLA Banská Bystrica, ktorý bol v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 vyšší približne o 125%. Na tento rok je plánovaná aj modernizácia ubytovne a zateplenie hlavnej administratívnej budovy.