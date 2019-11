Minister Peter Gajdoš si pripomenul hrdinstvo vojnových veteránov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Každá jedna vojna v dejinách ľudstvo nezvratne poznačila. Krehkosť mieru cítime aj dnes pri každom jednom teroristickom útoku, nezmyselných vraždách či lokálnych konfliktoch. Uviedol to minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vo štvrtok na pietnej spomienke pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa vojnových veteránov a 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková.



„Muži na frontoch verili, že to, čo zažívajú, nemôže byť trvalé a raz sa vrátia k svojim rodinám. No ako dnes vieme, pre milióny z nich zostala táto túžba iba nesplneným snom. A práve pamiatku tých si dnes pripomíname,“ povedal Gajdoš pri Pamätníku príslušníkov západného odboja na Šafárikovom námestí v Bratislave. Zároveň ocenil pamätnou medailou Ailsu Domanovú a brigádneho generála Milana Píku in memoriam.



Pripomenul, že v týchto dňoch možno vzdať úctu vojnovým veteránom aj nosením červeného maku – ako symbolu preliatej krvi na bojiskách.



Ako priblížil rezort obrany, v súčasnosti je na Slovensku evidovaných celkovo 8132 vojnových veteránov, z toho 8024 novodobých veteránov a 108 veteránov z obdobia 2. svetovej vojny. Rezort obrany si Medzinárodný deň vojnových veteránov pripomenie aj tradičným behom na vojnovom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch.