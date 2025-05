Minister R. Kaliňák zhodnotil priebeh osláv v Piešťanoch pozitívne

Piešťany 8. mája (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák zhodnotil priebeh celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch pozitívne. Cieľom bolo predovšetkým to, aby tento deň mohli osláviť ľudia. Zdôraznil dôležitosť osláv, pretože príbehy bojovníkov za oslobodenie nie sú štatistické a podľa jeho slov na nich nesmieme nikdy zabudnúť.



S priebehom osláv je spokojný, označil ich za zvládnuté. Na margo finančných prostriedkov vynaložených na tieto oslavy Kaliňák uviedol, že v tomto prípade sa nechá rád skritizovať za investíciu zo štátnej kasy. „Verejnosť sa mohla stretnúť, pozrieť si ozbrojené sily, históriu, pretože je tu obrovské množstvo klubov vojenskej histórie, na tom nám veľmi záleží,“ priblížil.



Spomenul obete z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Kazachstanu, či z Litvy. „Položili život za to, aby sme mohli mať kľudnú krajinu. Politicky vývoj nie je jednoduchý, je dynamický, a tí ľudia neboli nijako spojení so Slovenskom. Ich rodiny zostali doma. Stratili človeka kvôli Slovensku, ktoré má byť nevďačné? Nemá si to pamätať? Je veľmi dôležité, aby sme nadviazali na túto obeť, ktorú priniesli,“ dodal Kaliňák.



Aktuálne prebieha posledná etapa osláv v podobe hudobno-kultúrneho programu. Počet návštevníkov presiahol 30.000. Priebeh osláv sa zaobišiel bez konfliktov.