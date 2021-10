Minister R. Mikulec: Stav v bezpečnostných zložkách je pokojnejší

Bratislava 7. októbra (TASR) - Situácia v bezpečnostných zložkách je aj po výmene policajného prezidenta v niektorých oblastiach pokojnejšia. Vo štvrtok to vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Naďalej odmieta, že by išlo o vojnu medzi jednotlivými zložkami.



"Pracujeme na ďalších veciach, aby sa situácia ďalej zlepšila," uviedol Mikulec. Zároveň ocenil fungovanie pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát.



Minister zatiaľ podľa svojich slov nemá dôvod meniť svoje rozhodnutie o Štefanovi Hamranovi ako policajnom prezidentovi. Dodal, že dôležité sú pre neho výsledky práce.



Hamran je v súčasnosti vo funkcii prezidenta Policajného zboru na základe dočasného poverenia. Novela koaličných poslancov predložená v parlamente by umožnila ministrovi vyberať si policajného prezidenta bez zvolenia výboru.