Minister školstva by v mimoriadnom stave mohol meniť termíny testovaní

Bratislava 24. marca (TASR) -V jednoznačne vymedzených situáciách má byť po novom umožnené ministrovi školstva rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. Vyplýva to z vládnej novely zákona, ktorú v utorok večer schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, a tým aj ukončili prvý deň tretej schôdze parlamentu. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh je súčasťou vládnych opatrení v snahe zamedziť nákaze novým koronavírusom.



V zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je na jednej strane viacero kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vo vzťahu k určovaniu termínov, avšak mnohé termíny sú priamo zákonom limitované na určité obdobie. "Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných úradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly," uvádza sa v predkladacej správe návrhu. Príkladom môžu byť termíny zápisov do prvého ročníka základných škôl, ukončovania výchovy a vzdelávania príslušných ročníkov alebo termíny školských prázdnin.



Napríklad termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky síce určuje ministerstvo, avšak školský zákon ustanovuje riadne skúšobné obdobie (marec až jún) a mimoriadne skúšobné obdobie (apríl, máj, september a nasledujúci február). "Za predpokladu, že napríklad v súčasnej mimoriadnej situácii by bolo potrebné termín maturitných skúšok určiť v nadväznosti na prerušenie výučby v iných termínoch, vyžaduje sa zmena školského zákona," uvádza sa v návrhu.



Hlasovaním o zmenách v školskom zákone poslanci ukončili prvý deň tretej schôdze parlamentu. Pokračovať budú v stredu (25. 3.) diskusiou k návrhu na zmeny v justícii pre ochorenie COVID-19, ktorá zahŕňa aj sprístupnenie dát od mobilných operátorov Úradu verejného zdravotníctva SR. Návrh je v skrátenom legislatívnom konaní, zákonodarcovia by o ňom mali počas dňa aj definitívne rozhodnúť.