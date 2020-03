Minister školstva ďakuje učiteľom za ich prácu v aktuálnej situácií

Bratislava 28. marca (TASR) – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) ďakuje všetkým pedagógom, ktorí odvádzajú prácu v aktuálnej náročnej situácii v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom. Uviedol to pri príležitosti sobotného Dňa učiteľov.



"Ďakujem im, že sú veľmi kreatívni a dokážu sa prispôsobiť niečomu, na čo sme neboli nejakým spôsobom pripravení," povedal. Ako doplnil, na druhej strane ich zároveň prosí, aby boli v tejto situácii ústretoví aj smerom k rodičom, pretože "oni to majú tak isto náročné, tak ako to máme náročné my všetci."



Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a udeľujú sa od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva, vzhľadom na aktuálnu situáciu, počas ktorej je prvoradé zabezpečiť ochranu zdravia a života občanov, sa oceňovanie pedagógov odkladá.



Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského. V iných krajinách si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) ho v roku 1993 vyhlásila za Medzinárodný deň učiteľov.