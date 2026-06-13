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Minister školstva Drucker ocenil inšpiratívnych učiteľov
Mimoriadne ocenenie ministra školstva získala Ozvena - Spevácky zbor slovenských učiteliek pri príležitosti 80. výročia svojho vzniku.
Autor TASR
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Bratislava 13. júna (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) ocenil v sobotu v Bratislave počas odovzdávania Cien sv. Gorazda inšpiratívnych pedagógov za ich dlhoročnú prácu a mimoriadny prínos pre školstvo. Ocenenia si prevzala aj pätica talentovaných žiakov za vynikajúce výsledky v medzinárodných predmetových olympiádach či športových súťažiach.
Minister udelil päť zlatých, päť strieborných a päť bronzových medailí sv. Gorazda učiteľom, ktorí dlhodobo prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania, šíreniu inovácií a formovaniu hodnôt u detí a mládeže. Zlatú medailu sv. Gorazda získala Jana Kandriková za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho významu v špeciálnom školstve, inkluzívnom vzdelávaní, tvorbe vzdelávacích programov a podpore znevýhodnených detí a žiakov. Mária Kožuchová dostala ocenenie za významný podiel na rozvoji vysokého školstva, primárneho vzdelávania, prípravy učiteľov a za odborný prínos k smerovaniu školstva v SR. Za celoživotnú pedagogickú a odbornú činnosť a mimoriadne výsledky celoštátneho významu v oblasti vzdelávania a športu, ktorej vrcholom je založenie Strednej športovej školy v Poprade, získal zlatú medailu sv. Gorazda Vladimír Lajčák. Alexander Ostró si prevzal ocenenie za celoživotný prínos a rozvoj vysokoškolského vzdelávania v odbore gynekológia a pôrodníctvo a za vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť s medzinárodným presahom. Laureátom sa stal aj Milan Valek za obetavú riadiacu a pedagogickú prácu, výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v regionálnom školstve a osobitný prínos pre rozvoj odborného vzdelávania v SR.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie piatich Pamätných listov sv. Gorazda žiakom a študentom za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných predmetových olympiádach, športových podujatiach, ako aj za aktívne občianske a komunitné pôsobenie. Oliver Chudík si prevzal ocenenie za reprezentáciu SR na medzinárodných výtvarných súťažiach, Emanuel Komár za prínos na celoštátnej a medzinárodnej úrovni v oblasti študentskej reprezentácie, tvorby politík pre mládež a aktívne zastupovanie Slovenska v európskych štruktúrach. Drucker ocenil aj Adama Kovalčíka za získanie najvyššieho ocenenia na prestížnej svetovej vedeckej a inžinierskej súťaži pre mladých vedcov. Simona Macková získala ocenenie za svoje úspechy a reprezentáciu Slovenska v ľadovom hokeji. Za prispievanie k rozvoju vzdelávania, inklúzie a sociálnej súdržnosti, za výnimočné osobné, akademické a spoločenské výsledky a reprezentáciu Slovenska doma aj v zahraničí dostala ocenenie Dominika Oláhová.
Mimoriadne ocenenie ministra školstva získala Ozvena - Spevácky zbor slovenských učiteliek pri príležitosti 80. výročia svojho vzniku. Za celoživotný prínos vo výchove a vzdelávaní získala mimoriadne ocenenie ministra školstva aj odborníčka rezortu školstva v oblasti financovania regionálneho školstva Jana Sládečková.
Ocenenia nesú meno svätého Gorazda, prvého známeho vzdelanca v našich dejinách. Predstavujú najvyššie vyznamenanie, ktoré môže minister školstva udeliť pedagogickým pracovníkom a študentom. Udeľujú sa od roku 1997 ako prejav uznania za výnimočné pedagogické úsilie, tvorivý prístup k výučbe a prácu v prospech školstva a výchovy.
Minister udelil päť zlatých, päť strieborných a päť bronzových medailí sv. Gorazda učiteľom, ktorí dlhodobo prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania, šíreniu inovácií a formovaniu hodnôt u detí a mládeže. Zlatú medailu sv. Gorazda získala Jana Kandriková za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho významu v špeciálnom školstve, inkluzívnom vzdelávaní, tvorbe vzdelávacích programov a podpore znevýhodnených detí a žiakov. Mária Kožuchová dostala ocenenie za významný podiel na rozvoji vysokého školstva, primárneho vzdelávania, prípravy učiteľov a za odborný prínos k smerovaniu školstva v SR. Za celoživotnú pedagogickú a odbornú činnosť a mimoriadne výsledky celoštátneho významu v oblasti vzdelávania a športu, ktorej vrcholom je založenie Strednej športovej školy v Poprade, získal zlatú medailu sv. Gorazda Vladimír Lajčák. Alexander Ostró si prevzal ocenenie za celoživotný prínos a rozvoj vysokoškolského vzdelávania v odbore gynekológia a pôrodníctvo a za vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť s medzinárodným presahom. Laureátom sa stal aj Milan Valek za obetavú riadiacu a pedagogickú prácu, výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v regionálnom školstve a osobitný prínos pre rozvoj odborného vzdelávania v SR.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie piatich Pamätných listov sv. Gorazda žiakom a študentom za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných predmetových olympiádach, športových podujatiach, ako aj za aktívne občianske a komunitné pôsobenie. Oliver Chudík si prevzal ocenenie za reprezentáciu SR na medzinárodných výtvarných súťažiach, Emanuel Komár za prínos na celoštátnej a medzinárodnej úrovni v oblasti študentskej reprezentácie, tvorby politík pre mládež a aktívne zastupovanie Slovenska v európskych štruktúrach. Drucker ocenil aj Adama Kovalčíka za získanie najvyššieho ocenenia na prestížnej svetovej vedeckej a inžinierskej súťaži pre mladých vedcov. Simona Macková získala ocenenie za svoje úspechy a reprezentáciu Slovenska v ľadovom hokeji. Za prispievanie k rozvoju vzdelávania, inklúzie a sociálnej súdržnosti, za výnimočné osobné, akademické a spoločenské výsledky a reprezentáciu Slovenska doma aj v zahraničí dostala ocenenie Dominika Oláhová.
Mimoriadne ocenenie ministra školstva získala Ozvena - Spevácky zbor slovenských učiteliek pri príležitosti 80. výročia svojho vzniku. Za celoživotný prínos vo výchove a vzdelávaní získala mimoriadne ocenenie ministra školstva aj odborníčka rezortu školstva v oblasti financovania regionálneho školstva Jana Sládečková.
Ocenenia nesú meno svätého Gorazda, prvého známeho vzdelanca v našich dejinách. Predstavujú najvyššie vyznamenanie, ktoré môže minister školstva udeliť pedagogickým pracovníkom a študentom. Udeľujú sa od roku 1997 ako prejav uznania za výnimočné pedagogické úsilie, tvorivý prístup k výučbe a prácu v prospech školstva a výchovy.