Minister školstva rokoval so súkromnými školami, hľadajú kompromis

Bratislava 18. júla (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) tento týždeň rokoval so zástupcami Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) o pripomienkach k balíku legislatívnych zmien. Asociácia ocenila, že minister osobne prejavil ochotu hľadať kompromisy, najmä v súvislosti so zachovaním autonómie zriaďovateľov škôl. Rezort školstva zároveň deklaruje cieľ nájsť kompromisné riešenia tak, aby pripravované zmeny boli prijateľné pre všetky strany.



„Postupne sa minister stretáva a diskutuje so všetkými dotknutými stranami, ako je napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, so zástupcami evanjelickej aj katolíckej cirkvi,“ uviedlo ministerstvo pre TASR. Ako doplnilo, výsledné úpravy v zákonoch bude komunikovať po vyhodnotení všetkých pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania, po ukončení rozporových konaní a na základe podnetov z osobných stretnutí.



Prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová potvrdila, že na ostatnom stretnutí zazneli aj ústne prísľuby hľadania riešení, najmä v súvislosti so zachovaním autonómie zriaďovateľov. „Zatiaľ však nemáme v rukách konkrétny písomný návrh zo strany ministerstva, ktorý by upravoval pôvodné paragrafové znenie zákonov. Až po jeho doručení a detailnom preštudovaní budeme vedieť povedať, či sa približujeme ku konsenzu,“ uviedla pre TASR.



Asociácia zároveň vyjadrila podporu cieľu ministerstva podporiť inklúziu a zabrániť vzniku škôl, kde by boli zastúpené len určité skupiny detí. Cesta, ktorou sa to ministerstvo snaží dosiahnuť, teda zavedenie inštitútu „verejného poskytovateľa“, by však podľa nej mala byť predmetom ďalších diskusií. Prezidentka asociácie podotkla, že tento mechanizmus možno poznať už z iných rezortov, napríklad zo sociálnych služieb, kde však nie je spojený so znížením finančných príspevkov. Opäť upozorňuje, že ak dieťa príde o časť normatívu, môže to byť vnímané ako diskriminačné a nespravodlivé.



„Od začiatku zdôrazňujeme, že riešenia by mali byť adresné a nemali by viesť k zníženiu normatívneho financovania pre žiadnu školu - či už štátnu, cirkevnú, alebo súkromnú. Všetky tieto školy bez rozdielu plnia štátny vzdelávací program, ktorého kvalitu a cieľovú úroveň garantuje ministerstvo školstva,“ poznamenala Ohraďanová.



S ministerstvom podľa jej slov rozoberali niekoľko možných modelov, okrem iného aj také, ktoré úspešne fungujú v zahraničí - napríklad zmluvy medzi štátom a súkromnými či cirkevnými školami. „Takéto zmluvy dokážu adresne nastaviť podmienky financovania a zároveň zachovať pedagogickú a organizačnú autonómiu škôl, čo by umožnilo napĺňať ciele ministerstva bez toho, aby sa ohrozila stabilita financovania a diverzita vzdelávacieho prostredia, z ktorej nakoniec profituje celé školstvo. Zároveň považujeme za nevyhnutné, aby aj pri modeli zmlúv platil základný princíp rovnosti financovania, v ktorom má každé dieťa rovnaké právo na plný normatív od štátu bez ohľadu na to, akú školu navštevuje,“ dodala.



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR navrhlo zaviesť inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania a zmeniť spôsob určovania školských obvodov. Verejný poskytovateľ by prijímal prednostne deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Zároveň by nepodmieňoval poskytovanie výchovy a vzdelávania žiadnym protiplnením a mal by školský vzdelávací program v súlade so štátnym vzdelávacím programom.