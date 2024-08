Minister Takáč odovzdal vyznamenania osobnostiam agrorezortu

Nitra 18. augusta (TASR) - Vyše 500 vystavovateľov z desiatich krajín sa predstavilo na 49. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa v nedeľu skončila na národnom výstavisku v Nitre. Súčasťou veľtrhu bola aj Národná výstava hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo. Nosnou témou tohtoročného veľtrhu bolo prepojenie generácií. "Vystavovatelia predstavili na veľtrhu to najhodnotnejšie, čo slovenský vidiek tvorí a ponúka," skonštatoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



Minister počas veľtrhu ocenil významné osobnosti v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Zlaté, strieborné a bronzové medaily získalo 21 ocenených. Ceny ministra si za svoju celoživotnú prácu prevzali Jozef Urminský z PPD Pravotice, sídlo Jacovce, Peter Schultz z PD Mojmírovce, Ján Hrvilko z PD Bukovce a Vojtech Tĺčik.



"Svojou neúnavnou prácou, odvážnymi inováciami a neochvejnou oddanosťou posúvajú naše odvetvie vpred. Ich prínos je nielen ekonomický, hoci aj ten je nesporne významný. Vďaka ich úsiliu máme na našich stoloch kvalitné a zdravé potraviny, naše lesy sú spravované udržateľným spôsobom a náš vidiek prosperuje a rozvíja sa," zhodnotil Takáč.



Minister počas veľtrhu pripomenul, že národné výstavisko oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho založenia. Zároveň skonštatoval, že rovnako staré sú aj časti objektov v areáli, ktoré budú potrebovať rekonštrukciu. "Na ňu budú potrebné finančné prostriedky, ak ho chceme zveľaďovať. Výstavisko má budúcnosť aj perspektívu aj v kontexte toho, že chceme zmeniť poľnohospodárstvo na Slovensku," povedal.



Takáč počas výstavy pripomenul, že jeho rezort za posledné mesiace vykonal množstvo krokov, ktoré by mali pomôcť urýchliť čerpanie eurofondov. "Zjednodušili sme systémy, nastavili, aby to všetko rýchlo fungovalo, máme externú spoločnosť na hodnotenie verejných obstarávaní, našli sme na to zdroje, zmena systému nastala aj na Poľnohospodárskej platobnej agentúre," povedal. Napriek tomu zostáva pesimistom, že sa nám podarí vyčerpať všetky peniaze z eurofondov. "Moji predchodcovia čerpali tri roky dozadu ročne v priemere 40 miliónov eur, nám nechali za rok vyčerpať vyše 600 miliónov eur," skonštatoval.