< sekcia Slovensko
Minister Taraba neformálne rokoval s prezidentom Pellegrinim
S hlavou štátu otvoril aj otázku efektívnejšej podpory investícií do AI.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Podpredseda vlády a šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) absolvoval neformálne stretnutie s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Prerokovali otázky využívania vody ako vzácneho zdroja pre rozvoj energetiky na Slovensku, modernizácie priemyslu aj využívania potenciálu Slovenska pre rozvoj umelej inteligencie (AI). TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Hlavu štátu som informoval o pripravenej schéme štátnej pomoci, ktorá umožní zachovať a zlepšiť konkurencieschopnosť energeticky náročných podnikov,“ priblížil Taraba. Za kľúčové pritom považuje, že na kompenzácie podnikom využijú zdroje z Environmentálneho fondu. „Rovnako posilníme investície z Modernizačného fondu do projektov znižovania energetickej náročnosti samosprávy,“ doplnil minister.
S hlavou štátu otvoril aj otázku efektívnejšej podpory investícií do AI. „Bez budovania dodatočných zdrojov na výrobu elektriny nemáme šancu využiť potenciál na prilákanie významných projektov a v tomto sme sa s pánom prezidentom zhodli,“ podotkol Taraba s tým, že ocenil prezidentovu podporu pri projekte prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky.
Z MŽP dodali, že Taraba sa s prezidentom Pellegrinim dohodol na pravidelných stretnutiach, kde sa budú venovať témam patriacim pod gesciu envirorezortu.
„Hlavu štátu som informoval o pripravenej schéme štátnej pomoci, ktorá umožní zachovať a zlepšiť konkurencieschopnosť energeticky náročných podnikov,“ priblížil Taraba. Za kľúčové pritom považuje, že na kompenzácie podnikom využijú zdroje z Environmentálneho fondu. „Rovnako posilníme investície z Modernizačného fondu do projektov znižovania energetickej náročnosti samosprávy,“ doplnil minister.
S hlavou štátu otvoril aj otázku efektívnejšej podpory investícií do AI. „Bez budovania dodatočných zdrojov na výrobu elektriny nemáme šancu využiť potenciál na prilákanie významných projektov a v tomto sme sa s pánom prezidentom zhodli,“ podotkol Taraba s tým, že ocenil prezidentovu podporu pri projekte prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky.
Z MŽP dodali, že Taraba sa s prezidentom Pellegrinim dohodol na pravidelných stretnutiach, kde sa budú venovať témam patriacim pod gesciu envirorezortu.