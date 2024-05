Šutaj Eštok a Solák informovali výbor o situácii po útoku na R. Fica

Bratislava 22. mája (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezident Policajného zboru (PZ) Ľubomír Solák na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť vysvetľovali poslancom okolnosti bezpečnostnej situácie na Slovensku v reakcii na atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Rokovanie výboru ocenila aj opozícia, tvrdí, že je potrebné vnímať bezpečnosť apoliticky.



Šéf výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) novinárom ozrejmil, že diskusia na výbore bola konštruktívna a minister aj policajný prezident informovali podrobne. Podľa informácií, ktoré poskytli, prijíma polícia podľa Gašpara viacero opatrení. Hliadková činnosť policajtov je zvýšená o 30 percent. Vykonávajú sa aj preventívne prehliadky v priestoroch, ktoré by mohli byť ohrozené. Polícia rieši vyskytovanie sa vulgarizmov a vyhrážok vo verejnom priestore, aktuálne preveruje vyše 100 prípadov. "Poskytuje sa ochrana vybraným osobám medzi ústavnými činiteľmi a poslancami," ozrejmil Gašpar. Poslanci boli vyzvaní, aby sami nahlasovali, ak sa stretnú s vyhrážkami.



Gašpar sa zúčastnil aj na stredajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Ocenil spoluprácu medzi rezortami, okrem silových rezortov majú prebehnúť diskusie o riešeniach aj s ministerstvom zdravotníctva či školstva aj v súvislosti s bombovými hrozbami na školách.



Člen výboru Juraj Krúpa (SaS) ocenil rokovanie výboru, minister vnútra bol podľa jeho slov ústretový. Dôležité je podľa Krúpu zamerať sa na bezpečnostnú situáciu na Slovensku. "Vyhodnotiť zlyhania, ktoré k tomu viedli, akým spôsobom fungovali alebo nefungovali bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ako sa k tomu postaviť do budúcna," povedal novinárom. Vyzdvihol, že konečne sa niekto začal venovať vyhrážkam aj na sociálnych sieťach. Poslancov informovali aj o vzniku pracovnej skupiny, ktorá má začať riešiť legislatívne návrhy v oblasti bezpečnosti a obrany krajiny. "Sľúbili, že nás budú dopredu informovať predtým, ako prídu tieto zákony do parlamentu, aby sme sa mohli pripraviť o nich diskutovať," dodal. To, či bude opozícia požadovať od ministra vyvodenie zodpovednosti, sa vyjadria až po záveroch vyšetrovania.



Mária Kolíková (SaS) uviedla, že na ďalšej riadnej schôdzi NR SR by chcela k téme zvolať zasadnutie výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorej je predsedníčkou. Poslanci totiž diskutovali o potrebe zlepšenia spolupráce s PZ a SIS.



Šéf poslaneckého klubu Progresívne Slovensko Martin Dubéci si myslí, že treba čakať na výsledky vyšetrovania. "Ak budeme mať pocit, že vyšetrovanie nebolo dostatočné alebo zodpovednosť nebola vyvodená dostatočne, tak máme ako poslanecký klub možnosť podať návrh na odvolanie. Budeme čakať," povedal.