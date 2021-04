Minister vnútra neplánuje veľké zmeny v programovom vyhlásení vlády

Bratislava 9. apríla (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) neplánuje veľké zmeny v programovom vyhlásení vlády (PVV). Dokument považuje za kvalitný. V rámci aktualizácie predloží materiál zohľadňujúci body, ktoré sú už v súčasnosti splnené a ďalšie sprecizuje s ohľadom na vývoj pandémie COVID-19. Pre TASR to uviedla riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



Vláda je podľa Ústavy SR povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu (NR) SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Eduarda Hegera (OĽANO) po rekonštrukcii vlády 1. apríla. Členovia vlády majú do 14. apríla vypracovať a predložiť premiérovi Hegerovi návrhy do PVV. Vychádzať majú z programu vlády Igora Matoviča (OĽANO).