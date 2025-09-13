< sekcia Slovensko
Minister vnútra ocení policajtov i hasičov, ktorí zachránili životy
Osobitné ocenenie od ministra si prevezmú aj dobrovoľní kynológovia pôsobiaci v Horskej záchrannej službe.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Počas Dní Ministerstva vnútra (MV) SR ocení šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) policajtov, hasičov a horských záchranárov za pohotové a rozhodné zásahy pri záchrane ľudských životov. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR.
„Ide o jedinečnú príležitosť vzdať úctu a poďakovanie tým, ktorí zachraňujú ľudské životy a zároveň ich príbehy priblížiť čo najširšej verejnosti. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s ocenenými hrdinami a vypočuť si ich autentické príbehy priamo z prvej ruky,“ uviedlo MV.
Osobitné ocenenie od ministra si prevezmú aj dobrovoľní kynológovia pôsobiaci v Horskej záchrannej službe. Podľa rezortu vychovali viacerých záchranárskych psov a stali sa oporou pre mladých kynológov, ktorým odovzdávajú svoje cenné skúsenosti. Za dlhoročnú službu a činy udelí aj ocenenie in memoriam.
„Muži a ženy, ktorých oceníme, nečakajú potlesk ani slová uznania. Konali, pretože išlo o život, pohotovo, odvážne a s obrovskou dávkou ľudskosti. Vďaka nim dnes žijú ľudia, ktorí by tu inak neboli,“ poznamenal Šutaj Eštok.
Dni ministerstva vnútra sa budú konať 19. až 20 septembra v Incheba Expo v Bratislave. Návštevníci sa môžu tešiť na dynamické ukážky práce policajtov, hasičov a horských záchranárov. Budú tam aj majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, preventívno-vzdelávacie aktivity určené školám, interaktívny zážitkový program pre deti a rodiny, hudobné vystúpenia a stretnutia s elitnými športovcami.
„Ide o jedinečnú príležitosť vzdať úctu a poďakovanie tým, ktorí zachraňujú ľudské životy a zároveň ich príbehy priblížiť čo najširšej verejnosti. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s ocenenými hrdinami a vypočuť si ich autentické príbehy priamo z prvej ruky,“ uviedlo MV.
Osobitné ocenenie od ministra si prevezmú aj dobrovoľní kynológovia pôsobiaci v Horskej záchrannej službe. Podľa rezortu vychovali viacerých záchranárskych psov a stali sa oporou pre mladých kynológov, ktorým odovzdávajú svoje cenné skúsenosti. Za dlhoročnú službu a činy udelí aj ocenenie in memoriam.
„Muži a ženy, ktorých oceníme, nečakajú potlesk ani slová uznania. Konali, pretože išlo o život, pohotovo, odvážne a s obrovskou dávkou ľudskosti. Vďaka nim dnes žijú ľudia, ktorí by tu inak neboli,“ poznamenal Šutaj Eštok.
Dni ministerstva vnútra sa budú konať 19. až 20 septembra v Incheba Expo v Bratislave. Návštevníci sa môžu tešiť na dynamické ukážky práce policajtov, hasičov a horských záchranárov. Budú tam aj majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, preventívno-vzdelávacie aktivity určené školám, interaktívny zážitkový program pre deti a rodiny, hudobné vystúpenia a stretnutia s elitnými športovcami.