SLEDUJEME: Minister vnútra R. Mikulec opäť čelí odvolávaniu

Do diskusie k odvolávaniu Mikulca sa prihlásilo osem poslancov

Na snímke plénum počas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Fico: Najlepším riešením pre koalíciu by bol dobrovoľný odchod Mikulca

Opozícia žiada od Mikulca vyvodiť politickú zodpovednosť

Bratislava 30. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v stredu krátko predpoludním rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí členovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Podľa opozície minister nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám.Do diskusie v Národnej rade (NR) SR k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) sa prihlásilo v stredu osem poslancov písomne. Záujem vystúpiť prejavil aj minister vnútra Mikulec.Písomne prihlásení rečníci môžu podľa rokovacieho poriadku rečniť maximálne 20 minút. Ak sú prihlásení za klub, tak najviac 30 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút.píše sa v rokovacom poriadku NR SR.Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.Koalícia musí vo funkcii trpieť ministra, ktorého tam jej členovia nechcú. Najlepším riešením pre vládnu väčšinu by bol dobrovoľný odchod Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v úvode mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu Mikulca z funkcie. Ministra vnútra vyzval k zváženiu, či je jeho zotrvanie vo funkcii dobré pre SR.zdôraznil Fico. Ak členovia koalície trpia niektorého ministra vo funkcii, ide podľa neho o rozvrat koalície. Odvoláva sa na, v ktorých sa aj vládni poslanci mali vyjadriť, že už majú Mikulca dosť, no nemôžu nič urobiť.Mikulcovi by chcel podľa vlastných slov vyčítať stranícky klientelizmus, no nemôže, pretože. Namieta fungovanie hnutia, bez štruktúr či sídla strany.podotkol a pripomenul napríklad aj kauzu nákupu antigénových testov od firmy blízkej vtedajšiemu premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO).Okrem morálnych zlyhaní Mikulcovi vyčíta aj tie odborné. Poukázal na kapacity v štáte, štruktúry a personál, ktorý sa mohol využiť pri utečeneckej kríze. Namieta, že miesto toho rezort vnútra uzavrel zmluvy so súkromnými firmami aj pri zabezpečení obedov.Fico verí, že opoziční poslanci budú mať dostatok priestoru v rámci diskusie na predloženie analýzy dokumentov. Majú preukázať, že zmluvy uzatvorené rezortom vnútra nemajú opodstatnenie.Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ozrejmil, že plénum bude o odvolávaní ministra vnútra rokovať bez obedovej prestávky až do večera do 19.00 h. Ak sa dovtedy stihne aj hlasovať, schôdza sa ukončí. Ak sa návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi prerokovať nestihne, schôdza má pokračovať vo štvrtok (31. 3.).Minister vnútra podľa Smeru-SD niekoľkokrát opakoval, že Slovensko je na prípadnú migračnú vlnu z Ukrajiny pripravené a štát má situáciu pod kontrolou. Opozícia tiež tvrdí, že Mikulec sa zbavuje zodpovednosti za krízu, hoci mal dostatočný čas na prípravu a koordináciu s ostatnými členmi vlády či samosprávami. Zazmluvnenie súkromných firiem na koordináciu aktivít na hraniciach považuje za pochybné, keďže spoločnosti získali štátne zákazky priamym zadaním bez transparentného verejného obstarávania.Minister by mal podľa opozície vyvodiť politickú zodpovednosť za podozrenie z korupcie, klientelizmu, pochybných postupov pri zadávaní verejnej súťaže, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj nezvládnutie riadenia prideleného rezortu so závažnými nedostatkami v riadení utečeneckej krízy.