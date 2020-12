VIDEO: Minister vnútra R. Mikulec: Na Slovensku sa prijme LOCKDOWN

Bratislava 8. decembra (TASR) - Na Slovensku sa prijme určitá forma tzv. lockdownu. Po rokovaní ústredného krízového štábu to potvrdil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).







Žiadne ďalšie podrobnosti minister rovnako ako premiér Igor Matovič (OĽANO) nepovedali. Obaja avizovali, že o výsledkoch rokovania krízového štábu budú informovať po stredajšom (9. 12.) rokovaní vlády. Podľa premiéra sa na štábe dohodli na viacerých opatreniach.







Hlavný hygienik Ján Mikas ešte pred rokovaním avizoval potrebu sprísňovania opatrení. "Nie je vylúčený aj určitý spôsob lockdownu, ale treba zadefinovať aký," povedal. Myslí si, že väčší význam by mal celoplošný lockdown a nie regionálny vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu takmer vo všetkých okresoch. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zároveň potvrdil, že na pondelkovom (7. 12.) zsadnutí vlády sa diskutovalo o ďalších možných riešeniach vrátane lockdownu. Poznamenal, že sa nemusí všetko zatvárať, treba však znížiť mobilitu ľudí.