Minister vnútra sa má stretnúť s ombudsmankou na budúci týždeň

Bratislava 6. mája (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa má stretnúť s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou v priebehu budúceho týždňa. Informoval o tom na sociálnej sieti. Hovoriť by mali o jej pripomienkach k opatreniam na hraniciach a povinnej karanténe v štátnych zariadeniach, ktoré boli prijaté na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Ombudsmanka ich pomenovala v otvorenom liste.



Minister vnútra na stredajšej tlačovej konferencii ubezpečil Patakyovú, že jej obavy z možného porušovania základných ľudských práv v súvislosti s povinnou štátnou karanténou nie sú opodstatnené. Inicioval tiež stretnutie, aby sa o situácii porozprávali osobne.



Mikulec tiež povedal, že nerozumie kritike o "ťažko dostupných dokumentoch", pretože uznesenia vlády sú dostupné. Poukázal tiež na informačnú kampaň o opatreniach. Záznamy ústredného krízového štábu zverejniť neplánuje, nie sú podľa neho verejné. "Myslím si, že verejnosť je dostatočne informovaná o tom, čo ju čaká a aké opatrenia platia na hraniciach," dodal.



Šéf rezortu vnútra si uvedomuje, že štátna karanténa nie je príjemným zážitkom. Zároveň však zdôrazňuje mimoriadnu účinnosť opatrenia. "Len včera (5. 5.) sme z celkového počtu osem nakazených mali šesť osôb v karanténnych centrách. Predstavte si, že by sme týchto ľudí nezachytili práve vďaka karanténe," podotkol s tým, že Slovensko by dnes zrejme nebolo na prvom mieste v rebríčku najnižšieho počtu nakazených a úmrtí.