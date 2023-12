VIDEO: Minister vnútra si vie predstaviť sprísnenie držby zbraní

Bratislava 22. decembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si vie predstaviť sprísnenie podmienok legálnej držby zbraní. Treba podľa neho tiež hovoriť so zriaďovateľmi škôl o ochrane detí. Uviedol to v piatok v súvislosti so štvrtkovou (21. 12.) tragickou streľbou v Prahe.



"Ja si viem predstaviť aj otvorenie debaty o sprísnení legislatívy na držbu zbraní, pretože sa ukazuje, že bezpečnostná situácia nielen u nás, ale aj vo svete je iná ako pred piatimi rokmi," načrtol minister.



Ako však poznamenal, v prípade, že ide o psychicky narušenú osobu, ako to malo byť v Prahe, nepomôže ani tá najlepšia legislatíva.



Možnosti prevencie vidí aj vo vzdelávaní na školách. O ochrane detí je podľa neho potrebné hovoriť aj so zriaďovateľmi škôl. Bol by však nerád, keby sa zo škôl stali podobne ako v USA "ozbrojené pevnosti".







V súvislosti s tragédiou v Prahe podľa neho prijala polícia preventívne opatrenia. Pripomenul, že aj na Slovensku sa v poslednom období riešili výhražné maily na školách. V Banskej Bystrici sa podľa neho už podarilo vypátrať podozrivú osobu, mala sa priznať.



Podľa dát z októbra má zbrojný preukaz na Slovensku vydaných takmer 153.000 držiteľov. Evidovaných je viac ako 433.000 legálne držaných strelných zbraní.