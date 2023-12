Minister vnútra vymenoval do funkcie policajného prezidenta Ľ. Soláka

TASR prináša profi Ľubomíra Soláka.







Ľubomír Solák sa narodil 8. februára 1971 v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1985 až 1990 absolvoval Strednú priemyselnú školu drevársku v Spišskej Novej Vsi. Následne absolvoval v rokoch 1990 - 1995 Prešovskú univerzitu.



V roku 1990 nastúpil do vtedajšieho Zboru národnej bezpečnosti. V roku 1991 pôsobil ako starší inšpektor Obvodného oddelenia PZ SR v Spišskej Novej Vsi. V roku 1995 absolvoval pomaturitné zdokonaľovacie štúdium na Strednej odbornej škole PZ SR v Pezinku a v tom istom roku aj kondičný kurz psovodov. Následne sa v roku 1997 stal starším inšpektorom odboru policajných akcií a výcviku Krajského riaditeľstva PZ v Prešove.



Od roku 2005 bol starším referentom útvaru osobitného určenia Prezídia PZ SR. V tomto útvare postupne od roku 2008 a 2009 zastával funkciu zástupcu veliteľa čaty a zástupca veliteľa jednotky osobitného určenia. V roku 2010 sa stal veliteľom jednotky osobitného určenia útvaru osobitného určenia Prezídia PZ SR v Bratislave. Od roku 2012 bol veliteľom jednotky metodickej a technickej podpory útvaru osobitného určenia Prezídia PZ SR. V roku 2015 bol uvoľnený zo služobného pomeru v štátnej službe príslušníka PZ SR.



Pred poverením za dočasného prezidenta PZ SR pôsobil v Mestskej polícii Bratislava ako veliteľ Okresného veliteľstva Bratislava I.







Zdroj: https://www.minv.sk/

TASR prináša chronológiu doterajších policajných prezidentov.







1. plukovník František Krajča – od 18. augusta 1992 do 16. marca 1994







2. generál Štefan Lastovka - od 16. marca 1994 do 3. januára 1995







3. plukovník Jozef Holdoš – od 3. januára 1995 do 1. júla 1997







4. plukovník Peter Nemec – od 1. júla 1997 do 2. novembra 1998







5. generál Ján Pipta - od 3. novembra 1998 do 31. mája 2001







6. plukovník Pavel Zajac - od 1. júna 2001 do 29. októbra 2002







7. plukovník Anton Kulich - od 30. októbra 2002 do 7. augusta 2006







8. generál Ján Packa - od 8. augusta 2006 do 17. júla 2010







9. plukovník Jaroslav Spišiak - od 19. júla 2010 do 14. mája 2012







10. generál Tibor Gašpar – od 15. mája 2012 do 31. mája 2018







11. generál Milan Lučanský – od 1. júna 2018 do 31. augusta 2020







12. plukovník Peter Kovařík – od 28. januára 2021 do 15. septembra 2021







13. plukovník Štefan Hamran - od 1. apríla 2022 do 26. októbra 2023

Bratislava 1. decembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v piatok vymenoval do funkcie prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.skonštatoval minister.Policajný prezident je podľa ministra pripravený riešiť všetky problémy, s ktorými polícia zápasí, či už je to dlhodobý personálny podstav, materiálno-technické zabezpečenie policajtov, ako aj problém infraštruktúry policajných staníc.Pre Soláka je prvoradé, aby si polícia kvalitne plnila svoje úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti obyvateľov a policajti sa vždy riadili v službe zákonom bez vnášania politiky či osobného pohľadu." uviedol.Ako priblížil rezort vnútra, Ľubomír Solák má služobnú prax v polícii 25 rokov, kde prešiel viacerými pozíciami vrátane riadiacich, spĺňa zákonné podmienky na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru. Od 15. novembra viedol Policajný zbor na základe dočasného poverenia, do zboru opätovne nastúpil z Mestskej polície Bratislava.Kandidát pred vymenovaním absolvoval verejné vypočutie pred Výborom Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.