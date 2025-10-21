< sekcia Slovensko
Minister vnútra vymenoval J. Maškarovú za policajnú prezidentku
Maškarová je prvou ženou na čele PZ. Jej profesionálna dráha je úzko spojená s PZ viac ako 30 rokov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. októbra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. Stotožnil sa s jej „jasnou víziou posilniť stabilitu, odbornosť a dôveru verejnosti v políciu“. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Šutaj Eštok dodal, že pred novou prezidentkou sú náročné úlohy - pokračovať v stabilizácii Policajného zboru (PZ) a zvyšovať bezpečnosť v uliciach. Podľa rezortu vnútra chce Maškarová viesť PZ s pokorou, energiou a rozhodnosťou. „Prezident musí byť vzorom, autoritou a garantom zákonnosti, bez ohľadu na vonkajší tlak,“ uviedla. Jej víziou je zamerať sa najmä na motiváciu a stabilizáciu počtu policajtov.
Prácu v polícii chce zatraktívniť pre mladých uchádzačov prostredníctvom lepších platových a sociálnych podmienok, ako aj posilnením systému vzdelávania, odbornej prípravy a spravodlivého kariérneho postupu. „Počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidentky PZ chce otvorenou a vecnou komunikáciou prehlbovať dôveru v políciu a posilniť komunikáciu s verejnosťou, tak aby každý krok polície vychádzal z faktov a bol vysvetlený,“ doplnil rezort.
Maškarová je prvou ženou na čele PZ. Jej profesionálna dráha je úzko spojená s PZ viac ako 30 rokov. Počas služby dosiahla významné pozície, získala tiež viaceré ocenenia za svoj prínos v oblasti bezpečnosti. Venovala sa špecializovaným úlohám v oblasti boja proti organizovanému zločinu či ekonomickej kriminalite.
Jana Maškarová sa narodila 17. septembra 1975 v Čadci, kde v roku 1993 maturovala na miestnom gymnáziu. V rokoch 1995 - 1996 absolvovala štúdium na Strednej odbornej škole PZ v Pezinku. Vzdelanie si doplnila aj na Akadémii PZ v Bratislave, kde študovala v rokoch 1999 - 2004.
Takmer celú profesionálnu kariéru strávila na rôznych pozíciách v rámci PZ. Ako inšpektorka hliadkovej služby na Obvodnom veliteľstve PZ v Bratislave I pracovala od októbra 1996 do júla 1997. Na rovnakej pozícii, ale na Obvodnom oddelení (OO) PZ Staré mesto - východ, pôsobila od júla 1997 do októbra 2002 a ako policajtka do roku 2003.
Zástupkyňou riaditeľa pre vyšetrovanie na OO PZ Staré Mesto - západ bola od júla 2003 do decembra 2003. Následne rok pracovala ako vedúca oddelenia skráteného vyšetrovania úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Bratislave I.
Od januára 2005 do februára 2008 bola zástupkyňou riaditeľa odboru skráteného vyšetrovania na OR PZ Bratislava I, pričom od februára 2008 do decembra 2010 tento odbor viedla.
Vo funkcii starší vyšetrovateľ špecialista na vtedajšom Úrade boja proti organizovanej kriminalite pracovala od januára 2011 do decembra 2011. Zástupkyňou riaditeľa expozitúry Bratislava Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bola od januára 2012 do decembra 2013. Od januára 2014 do februára 2017 túto expozitúru viedla. Ako zástupkyňa riaditeľa NAKA pôsobila od februára 2017 do mája 2018.
V júni 2018 ju vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková (vtedy Smer-SD) vymenovala ako prvú ženu za 1. viceprezidentku PZ. Do generálskej hodnosti ju vymenoval prezident Andrej Kiska 28. mája 2019, čím sa stala aj prvou ženou tejto hodnosti v PZ.
Na pozícii 1. viceprezidentky PZ pôsobila do decembra 2021. Od 1. decembra 2023 bola námestníčkou Národného bezpečnostného úradu. Minister vnútra Šutaj Eštok ju 27. januára 2025 poveril riadením PZ.
Profil policajnej prezidentky Jany Maškarovej
