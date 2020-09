Minister vnútra vypísal výberové konanie na policajného prezidenta

Bratislava 28. septembra (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vypísal výberové konanie na prezidenta Policajného zboru (PZ). Nový šéf polície sa teda bude napriek avizovaným zmenám zatiaľ vyberať podľa aktuálnych pravidiel. Šéf rezortu vnútra to potvrdil v pondelok. Záujemcovia o post sa môžu prihlásiť do 30. novembra.



"Zatiaľ je platná právna úprava na to, ako sa to bude robiť. My sme si zo zákona splnili povinnosť, ja som to dnes vypísal a bude vyhlásené výberové konanie. Zmena pravidiel nejde len zo dňa na deň. Vyžaduje si to aj legislatívnu zmenu," komentoval.



Mikulec doplnil, že čím viac ľudí sa do výberového konania prihlási, tým lepšie sa bude vyberať.



Uchádzač by mal byť príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa i špecializované policajné vzdelanie a mal by byť celkovo najmenej päť rokov nadriadeným. Nesmie byť odsúdený za spáchanie trestného činu. Okrem životopisu musí predložiť aj koncepciu rozvoja a riadenia polície.



Policajný zbor od septembra vedie dočasný prezident Peter Kovařík, nastúpil po odchode Milana Lučanského.



Zmena voľby policajného prezidenta má byť súčasťou reformy polície, ktorú avizovala vláda vo svojom programovom vyhlásení.



Termín predstavenia pripravovanej reformy PZ nie je podľa ministerstva vnútra (MV) možné vzhľadom na komplexnosť reformy odhadnúť. Ako pre TASR uviedol tlačový odbor MV SR, od reformy rezort očakáva najmä posilnenie dôvery občanov v PZ.



"Jednotlivými krokmi v rámci reformy máme v pláne zefektívniť systém policajnej práce tak, aby sa odbúrala zbytočná byrokratická záťaž a policajt sa mohol venovať činnostiam, ktoré budú pre jeho prácu podstatné. Reformou sledujeme aj zefektívnenie vyšetrovania závažnej ekonomickej trestnej činnosti, boj proti korupcii a zneužívaniu právomoci verejného činiteľa," načrtli. Priniesť by mala tiež zmeny v kariérnom raste policajtov, ktoré by spolu s ďalšími krokmi mali prispieť k zatraktívneniu povolania, a profesionálnejší výkon služby.



Otázka výberu a možných kandidátov na funkciu policajného prezidenta je podľa vládneho hnutia OĽANO stále otvorená. Dočasný policajný prezident Peter Kovařík má dôveru ministra vnútra. Podľa premiéra môže vo funkcii len pozitívne prekvapiť. "Hlavným cieľom hnutia OĽANO je, aby polícia poctivo vyšetrovala korupčné kauzy. Pozitívne preto hodnotíme, že sa nám podarilo polícii rozviazať ruky a koná vo viacerých prípadoch," skonštatovalo hnutie pre TASR.



Podľa predsedníčky koaličnej strany Za ľudí Veroniky Remišovej je výber nového policajného prezidenta predovšetkým úlohou ministra vnútra a príslušnej komisie. "Zároveň k tejto otázke musíme pristupovať mimoriadne citlivo, keďže táto vláda dostala od občanov silný mandát na očistenie polície od prepojenia s organizovaným zločinom, na zvýšenie dôveryhodnosti v políciu a na čestné, profesionálne vedenie Policajného zboru," skonštatovala pre TASR. Vládna SaS ponecháva otázky o novom policajnom prezidentovi na výlučnej pôsobnosti ministra vnútra.