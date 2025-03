Minister zahraničia J. Blánár odcestoval na pracovnú návštevu Indie

Bratislava 16. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým a predsedom Zahraničného výboru Národnej rady SR Mariánom Kérym (všetci Smer-SD) odcestovali na pracovnú návštevu Indie. Sprevádza ich početná delegácia slovenských podnikateľov. Cieľom cesty je posilnenie bilaterálnych vzťahov, rozšírenie hospodárskej spolupráce a podpora slovenských inovácií a technologických riešení na indickom trhu. Informoval o tom v nedeľu rezort zahraničia.



Počas pracovného programu v Dillí vystúpi Blanár na multilaterálnej konferencii Raisina Dialogue 2025, ktorá sa každoročne koná pod záštitou indického ministerstva zahraničných vecí a nadácie Observer Research Foundation. Konferencia ponúka priestor na diskusiu s lídrami svetovej politiky, podnikateľmi a odborníkmi o globálnych výzvach či strategických partnerstvách. Šéf slovenskej diplomacie vystúpi v panelovej diskusii spolu s ministrom zahraničných vecí Indie Subrahmanjamom Džajšankarom a ďalšími významnými partnermi na tému obrany územnej a politickej integrity zvrchovanosti.



Slovenská delegácia sa zúčastní taktiež na špecializovanom ekonomickom fóre CII India – Europe Business Exchange, jednej z najväčších platforiem na prehĺbenie hospodárskej spolupráce medzi Indiou a Európou v organizácii Konfederácie indického priemyslu. Súčasťou podujatia budú stretnutia slovenských a indických podnikateľov, ktoré umožnia slovenským firmám nadviazať nové obchodné partnerstvá alebo rozšíriť svoje existujúce aktivity na indickom trhu.



Slovensko-indické fórum pripravilo Veľvyslanectvo SR v Dillí pod názvom Slovenský inovačný a technologický deň, čím nadviaže na úspešný minulý ročník, kedy na pôde ambasády rokovalo za účasti ministra Blanára s podnikateľmi zo Slovenska viac ako 100 indických partnerov. Pre zástupcov slovenských firiem bude na zastupiteľskom úrade navyše pripravený workshop Doing Business in India, kde im odborníci a miestni partneri poskytnú praktické informácie o možnostiach investovania a podnikania v Indii.



Blanár sa spolu s delegáciou presunie v závere pracovnej cesty do Kalkaty, kde slávnostne otvorí honorárny konzulát SR, ktorý bude dôležitým centrom pre rozvoj bilaterálnych vzťahov a podporu slovenských podnikateľských aktivít v regióne. Práve počas minuloročnej návštevy indická strana oficiálne potvrdila svoj súhlas s menovaním honorárneho konzula Slovenskej republiky v Kalkate. Delegácia by sa mala vrátiť na Slovensko v piatok.