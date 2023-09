Minister zahraničia Wlachovský pripomenul hrôzy holokaustu

Bratislava 9. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský považuje za odsúdeniahodné, že aj v súčasnej spoločnosti sú ľudia, ktorí glorifikujú totalitný Slovenský štát napriek dôkazom o jeho krutosti voči vlastným občanom. O to dôležitejšie je podľa ministra naďalej pripomínať tragédiu holokaustu. Uviedol to pri príležitosti sobotného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.



"Niektorí ani dnes neváhajú šíriť tie najšialenejšie falošné správy a spochybňovať utrpenie týchto ľudí. Zbabelo skrytí za bezmenné či falošné profily na sociálnych sieťach nepociťujú hanbu tvrdiť, že holokaust je výmysel, alebo že si to Židia zaslúžili. Pošliapavajú tak pamiatku všetkých, ktorí túto minulosť zažili a stála ich život," vyhlásil Wlachovský. Odmieta obhajovanie predstaviteľov Slovenského štátu, ktorí sa zaslúžili o zničenie životov desiatok tisícov ľudí - Židov, Rómov a iných menšín.



Hrôzy holokaustu si treba podľa ministra pripomínať, aby sme neuhýbali pred zodpovednosťou za tieto hrôzy. "Aby sme si uvedomili, aká tenká je čiara, ktorá delí nenávistné slová od činov. A aby sme sa nenechali strhnúť touto nenávisťou a za každých okolností si zachovali ľudskosť. Preto nesmieme zabudnúť," dodal s tým, že Slovensko sa jasne vymedzuje proti akýmkoľvek formám antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie.



Ako poznamenal, režim, ktorý zbavuje svojich občanov základných ľudských práv, podnecuje či podporuje akékoľvek formy útlaku a diskriminácie, nemá v demokratickom svete miesto.



V sobotu uplynulo 82 rokov od schválenia Židovského kódexu, ktorý vznikol podľa nemeckého nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské opatrenia vo vtedajšej Európe, aj preto sa 9. september stal pamätným Dňom obetí holokaustu a rasového násilia.