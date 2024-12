Šaško tvrdí, že s LOZ identifikovali kľúčové body,aby dospeli k dohode

Na snímke zľava predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský a člen LOZ Dalibor Fedák počas tlačovej konferencie po mimoriadnom zasadnutí sektorovej tripartity na tému "Dohoda na kompromise s Lekárskym odborovým združením" 16. decembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Minister zdravotníctva a LOZ nedospeli k dohode, rokovania pokračujú



Bratislava 16. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tvrdí, že s Lekárskym odborovým združením (LOZ) po pondelkovom rokovaní identifikovali päť-šesť kľúčových bodov k tomu, aby dospeli k dohode. Ideálne ešte v priebehu tohto týždňa. Šéf rezortu zdravotníctva to vyhlásila po skončení zasadnutia sektorovej tripartity. Jedným z týchto bodov sú podľa ministra aj mzdy.vyhlásil minister. Potvrdil, že jedným z opatrení je aj otázka miezd.Na ostatné požiadavky podľa jeho slov LOZ požaduje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, "čo je politická otázka," skonštatoval. Je presvedčený, že tieto požiadavky nie je správne "šiť horúcou ihlou", ale mali by prejsť riadnym transparentným legislatívnym procesom.Minister deklaruje, že je pripravený ďalej rokovať.poznamenal. Rokovania podľa jeho slov budú pokračovať v utorok (17. 12.) aj v stredu (18. 12.)." povedal s tým, že urobí všetko preto, aby sa tak stalo.Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a Lekárske odborové združenie (LOZ) ani v pondelok nedospeli k dohode, v rokovaniach budú pokračovať v utorok (17. 12.) popoludní. Po rokovaní na rezorte zdravotníctva to uviedol šéf LOZ Peter Visolajský." ozrejmil. K 19 požiadavkám podľa jeho slov lekári pridali ďalšiu. Požadujú zrušenie legislatívy ku zabezpečeniu dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorú minulý týždeň podpísal prezident SR Peter Pellegrini.Člen LOZ Dalibor Fedák zároveň dodal, že ak budú rokovania s ministerstvom prebiehať aspoň na takej úrovni ako v pondelok, lekári z nočných a víkendových služieb z nemocníc neodídu.Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári v pondelok začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.Minister zdravotníctva Šaško zvolal na pondelkové popoludnie mimoriadne zasadnutie sektorovej tripartity a dúfal, že výsledkom stretnutia bude dohoda na kompromise s LOZ.