Minister zdravotníctva Krajčí predstavil nové vedenie Nemocnice Poprad

Poprad 13. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) predstavil v sobotu na brífingu pred Nemocnicou Poprad nové vedenie nemocnice. Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Nemocnice Poprad je od 12. júna manažér a lekár Anton Hanušín.



Krajčí poznamenal, že súčasný riaditeľ pracoval v popradskej nemocnici ako anestéziológ a prešiel si aj niekoľkými manažérskymi pozíciami u súkromníkov, ktorí prevádzkujú slovenské zdravotníctvo. Na ministerstve pomáhal Krajčímu v prvých mesiacoch pandémie koordinovať nemocnice a zdravotnú starostlivosť na Slovensku.



„Krátko po nástupe do vlády som odvolal súčasného generálneho riaditeľa, ktorý bol v aktívnom vyšetrovaní Národnou kriminálnou agentúrou pre hospodársku trestnú činnosť. Súčasný riaditeľ bol víťazom výberového konania, kde sa o miesto uchádzali okrem neho ďalší štyria uchádzači a všetci piati členovia výberovej komisie odporučili práve jeho, aby sa stal generálnym riaditeľom tejto nemocnice. Ja si myslím, že je to správne a dobré rozhodnutie,“ povedal minister.



Hanušín predstavil víziu nemocnice. „Rád by som ukázal, že aj štátna nemocnica môže fungovať efektívne a propacientsky,“ uviedol. V nemocnici chce vybudovať traumacentrum, endovaskulárne intervenčné centrum, rozvíjať onkoprogram, dobudovať neurocentrum a pripravuje aj zavedenie samoobjednávania klientov. „Máme pripravený jeden projekt vyhľadávania žien v marginalizovaných komunitách, ktoré majú nedostupnú prevenciu, pretože o nej nevedia, takže chceme prispieť tým, že tieto ženy budeme vyhľadávať, dáme im termín, privezieme ich do nemocnice a budeme robiť preventívnu medicínu,“ prezradil svoje plány nový riaditeľ.