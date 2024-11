Minister zdravotníctva požiadal LOZ o stretnutie budúci týždeň

Bratislava 7. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) požiadal Lekárske odborové združenie (LOZ) o stretnutie budúci týždeň. TASR to potvrdil šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský.



"Dnes ráno, pred chvíľou, mi prišla SMS od ministra, že sa chce stretnúť budúci týždeň. Termín a čas dolaďujeme," uviedol.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Poukázali na to, že napriek ich snahe rokovať ich Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ignoruje a situáciu podceňuje.



Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.