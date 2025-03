Minister zdravotníctva sa chce zamerať na podporu vedy a výskumu

Bratislava 28. marca (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa chce zamerať na podporu vedy a výskumu na Slovensku. O možných spôsoboch, ako to dosiahnuť, v piatok hovoril so zástupcami vedeckej obce v zdravotníctve. Deklaroval svoj záujem, aby bolo na túto oblasť v budúcom roku vyčlenených viac financií. Šaško o tom informoval na tlačovej konferencii po stretnutí s odborníkmi.



„My sme sa bavili o množstve rôznych spôsobov a nástrojov, ako túto spoluprácu oveľa väčším spôsobom prehĺbiť, ak chcete, ako ju aj popularizovať, ako ju dostať medzi širokú verejnosť,“ priblížil minister. Požiadal, aby mu bol v horizonte dvoch týždňov predstavený plán krokov, ktoré možno v tejto oblasti dosiahnuť okamžite, v strednodobom hľadisku i z pohľadu dlhodobejšej vízie.



Šaško priblížil, že s odborníkmi hovorili napríklad o zriadení inovačného fondu na podporu vedy a výskumu, do ktorého by mohli prispievať napríklad spoločnosti z farmaceutického priemyslu. S prezidentom Petrom Pellegrinim zároveň podľa jeho slov plánuje odbornú diskusiu k podpore umelej inteligencie a rozvoju inovácií v slovenskom zdravotníctve. Deklaroval tiež veľký záujem o to, aby boli v budúcom programovom období finančné zdroje v oveľa väčšej miere adresované na podporu vedy a výskumu.



Minister zdôraznil, že podporu vedy považuje za veľmi dôležitú. Práca slovenských vedcov je podľa neho špičková a konkurencieschopná vo svete. Podotkol, že oblasť vedy a výskumu má obrovský význam napríklad vo vzdelávaní. „Prispieva aj k tomu, aby sa v spoločnosti nedával priestor rôznym dezinformáciám, často hoaxom a práve naši špičkoví vedci, špičkoví akademici, špičkoví výskumníci dodávajú relevantné argumenty. A je úlohou nás, je úlohou mojou, aby dostávali priestor aj verejne,“ povedal. Poukázal tiež na to, že veda a výskum prispievajú k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti.