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Minister zdravotníctva v pondelok ocenil víťazov záchranárskej súťaže
Víťazný tím v zložení Jakub Hamšík, Dominik Danek a Martin Zemanovič uspel vďaka vysokej odbornej úrovni, výbornej tímovej spolupráci a efektívnemu rozhodovaniu.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Ocenenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) si v pondelok prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby RZP z Trenčína, ktorá opäť, už tretíkrát, potvrdila, že patrí medzi svetovú špičku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.
Na 29. ročníku prestížnej medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz 2026 v českej obci Loučná nad Desnou suverénne zvíťazila v kategórii rýchlej lekárskej pomoci, keď za sebou nechala 23 elitných posádok z celého sveta s náskokom 200 bodov. Pre záchranárov z RZP ide už o tretí triumf na tomto podujatí - na najvyššom stupni sa umiestnili aj v rokoch 2021 a 2022.
„Naši záchranári opäť ukázali, že patria medzi najlepších. Toto víťazstvo je výsledkom ich odbornosti, skúseností, tímovej práce a schopnosti zvládať aj tie najnáročnejšie situácie. Som hrdý, že práve takíto profesionáli stoja pri našich pacientoch v okamihoch, keď ide o život. Ďakujem im za ich každodennú službu aj za výnimočnú reprezentáciu Slovenska,“ povedal minister zdravotníctva.
Víťazný tím v zložení Jakub Hamšík, Dominik Danek a Martin Zemanovič uspel vďaka vysokej odbornej úrovni, výbornej tímovej spolupráci a efektívnemu rozhodovaniu.
Rallye Rejvíz patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a každoročne sa na nej stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta.
Na 29. ročníku prestížnej medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz 2026 v českej obci Loučná nad Desnou suverénne zvíťazila v kategórii rýchlej lekárskej pomoci, keď za sebou nechala 23 elitných posádok z celého sveta s náskokom 200 bodov. Pre záchranárov z RZP ide už o tretí triumf na tomto podujatí - na najvyššom stupni sa umiestnili aj v rokoch 2021 a 2022.
„Naši záchranári opäť ukázali, že patria medzi najlepších. Toto víťazstvo je výsledkom ich odbornosti, skúseností, tímovej práce a schopnosti zvládať aj tie najnáročnejšie situácie. Som hrdý, že práve takíto profesionáli stoja pri našich pacientoch v okamihoch, keď ide o život. Ďakujem im za ich každodennú službu aj za výnimočnú reprezentáciu Slovenska,“ povedal minister zdravotníctva.
Víťazný tím v zložení Jakub Hamšík, Dominik Danek a Martin Zemanovič uspel vďaka vysokej odbornej úrovni, výbornej tímovej spolupráci a efektívnemu rozhodovaniu.
Rallye Rejvíz patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a každoročne sa na nej stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta.