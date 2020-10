Minister zdravotníctva: Zubári budú môcť robiť odbery z nosohltana

Bratislava 29. októbra (TASR) - Pre potreby celoplošného testovania populácie na ochorenie COVID-19 budú môcť zubní lekári robiť odbery z nosohltana. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti po štvrtkovej kritike Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL).



Minister víta záujem zubných lekárov o zapojenie sa do práce odberových tímov. "Ministerstvo zdravotníctva SR požiadavky Slovenskej komory zubných lekárov komunikovalo s autoritami odboru zubné lekárstvo, ako aj prezidentom SKZL a prijalo záver, že pre potreby celoplošného testovania populácie v SR na ochorenie COVID-19 zubným lekárom umožní realizovať odber biologického materiálu osobe z nosohltana na zistenie respiračného vírusového ochorenia," uviedol.



SKZL vo štvrtok poukázala na to, že zubní lekári nebudú môcť robiť výtery z nosohltana pri celoplošnom testovaní. Mohla za to podľa nich stredajšia (28. 10.) vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorá zubných lekárov zaradila medzi nelekárske povolania. Žiadala preto nápravu.



Minister v reakcii argumentoval, že zdravotnícke povolanie zubný lekár je podľa európskej smernice autonómnym samostatne regulovaným povolaním s koordináciou vzdelávania na európskej úrovni, odlišným od povolania lekár. "Ide o mimoriadne náročné zdravotnícke povolanie vyžadujúce si vysokú odbornosť," dodal.