Ministerka kultúry nebude vstupovať do interných procesov SND

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) nebude vstupovať do interných procesov v Slovenskom národnom divadle (SND). TASR o tom informoval Peter Mäsiar z kancelárie ministra Ministerstva kultúry (MK) SR.



Podľa rezortu má časť hereckého súboru „odlišné predstavy“ ako riadne vymenované vedenie divadla i činohry. „Ministerka však prisľúbila, že sa koncom mesiaca zúčastní na internom stretnutí vedenia divadla, kde sa majú tieto problémy riešiť,“ zdôraznil.



Ministerstvo reagovalo aj na utorkové stretnutie štátneho tajomníka MK SR Konráda Rigóa s niektorými hercami SND. Označilo ho ako jeho „voľnočasovú aktivitu“ a „predvolebnú kampaň“. Rezort dodal, že Rigó za túto oblasť umenia vo svojej funkcii vôbec nezodpovedá a jeho postoje nekorešpondujú s krokmi ministerky Laššákovej.



Rigó rozhovor z umelcami označil ako „konštruktívny“. „Som presvedčený, že úloha politika v slobodnej demokracii je počúvať umelcov, vytvárať demokratické a transparentné pravidlá hry a čo je najdôležitejšie, chrániť umeleckú slobodu - a to za každú cenu. To je aj posolstvom novembra 1989,“ dodal.