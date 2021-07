Ministerka kultúry otvorila v Meudone výstavu o M.R. Štefánikovi

Meudon 1. júla (TASR) – Osobná seberealizácia a súčasne neúnavná práca pre vyššie blaho národa, ktorá naplnila život Milana Rastislava Štefánika, je cesta hodná nasledovania. Slovenská ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) to povedala pri otvorení výstavy o M.R. Štefánikovi v observatóriu Meudon pri Paríži.



"Jeho ideály obstáli v skúške časom, preto oslovuje aj dnešné generácie,“ zdôraznila ministerka vo štvrtok pri uvádzaní expozície predstavujúcej tentoraz Štefánika ako astronóma a fotografa.



Milanová pripomenula, že predchádzajúce dva roky sa na Slovensku niesli v znamení Štefánikových výročí, medzi hlavné aktivity patrila aj výstava "M.R. Štefánik. Generál – Osloboditeľ", ktorá v Slovenskom národnom múzeu i Národnom múzeu v Prahe mapovala Štefánikovu kariéru vojaka, diplomata, ale aj vedca.



"Napriek pandemickým podmienkam si výstavu pozrelo na Slovensku 60.000 ľudí," priblížila ministerka. "O to viac sa teším z aj tejto výstavy, ktorá priblíži to, čomu sa Štefánik venoval a čím obohatil nielen naše dejiny, ale i svetové kultúrne dedičstvo," dodala.



Zvýraznila fakt, že aj na vedeckom poli dosiahol Štefánik uznanie. "V roku 1914 mu Francúzsko za vedecké zásluhy o astronómiu udelilo Rad Čestnej légie,“ zvýraznila Milanová. Poukázala na to, že na jeho vedeckom bádaní malo výrazný vplyv i pôsobenie v meudonskom observatóriu (1905-1907).



Expozíciu pripravila Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave za podpory Slovenského národného múzea a parížskeho observatória. Rektorka VŠVU Bohunka Koklesová pre TASR uviedla, že expozícia vznikala v priebehu rokov 2019-2020. "Vyberali sme z vyše 400 fotografií, ktoré dokumentujú Štefánikove aktivity, zamerali sa sa na tie, ktoré sú spojené s astronomickým výskumom a taktiež na tie, ktoré vznikali počas jeho ciest,“ vysvetlila piliere konceptu výstavy.



Otvorenie a prehliadka výstavy je súčasťou dvojdňovej pracovnej cesty ministerky kultúry vo Francúzsku. V stredu otvorila zrekonštruované Československé múzeum vo východofrancúzskom meste Darney a uctila si pamiatku československých legionárov, ktorí sa zaslúžili o uznanie práva na vytvorenie samostatného Československa. V priebehu štvrtka čaká Milanovej tím expertné rokovanie na francúzskom ministerstve kultúry; Milanová má popoludní stretnutie so šéfkou francúzskeho rezortu kultúry Roselyn Bachelotovou.



(osobitný spravodajca TASR Erik Mader)