Ministerka kultúry stojí za novinármi Denníka N

Bratislava 20. septembra (TASR) - Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) stojí za obvinenými novinármi Monikou Tódovou a Konštantínom Čikovským.povedala.reagovala poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (klub Sas). Obvinenie považuje za útok na slobodu tlače aj poslanec NR SR Ondrej Dostál (klub SaS).Obvinenie podľa poslanca a člena parlamentného výboru pre kultúru a médiá Romana Foltina (SaS) "zaváňa" účelovým postupom.poznamenal.Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje obvinenia novinárov za súčasť zápasu za očistu Slovenska a právny štát. Poslanec parlamentu a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga považuje stíhanie novinárov za ich investigatívnu činnosť za bezprecedentný krok, ktorý v demokratických krajinách nemá obdobu a ničí demokratický štát.uviedol predseda parlamentného mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO). Orgány prokuratúry by mali podľa neho obvinenie dôveryhodne vysvetliť a zdôvodniť.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) označil obvinenie novinárov za neprijateľné.uviedol. Deklaroval, že za novinármi stojí a verí vo víťazstvo spravodlivosti.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí o otázke, či orgány činné v trestnom konaní rozumejú úlohe novinára v demokratickej spoločnosti.dodala s tým, že vražda novinára a jeho snúbenice bola enormný zásah do demokracie, preto považuje za prirodzené a nevyhnutné, aby bolo vyšetrovanie a trestné konanie pod dohľadom novinárov.poznamenala s tým, že ide o výnimočnú situáciu súvisiacu s ochranou slobody prejavu a tlače. Pripomenula, že sú to základné princípy demokracie.Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) obvinenie novinárov za plnenie svojej práce odmieta a považuje ho za ďalšie z radu zastrašovaní. Pripomenul, že sloboda slova a novinárskej práce sú jedným z pilierov demokracie.Polícia obvinila novinárov Moniku Tódovú a Konštantína Čikovského z ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Obvinenie má podľa Denníka N súvisieť s odkrytím totožnosti Petra Tótha ako utajeného svedka v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.