Ministerka kultúry zdôraznila potrebu ochrany slovenčiny

Bratislava 20. februára (TASR) - Odborná konferencia V náručí jazyka sa nesie v duchu úcty k materinskej reči, jej ochrany a rozvoja. Na štvrtkovom otvorení 3. ročníka odbornej konferencie, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka a 30. výročia prijatia zákona o štátnom jazyku, to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



"Materinský jazyk je dar, ktorého význam si mnohí, bohužiaľ, neuvedomujú, dostávame ho bez námahy a preto ho mnohokrát považujeme za nejakú samozrejmosť," zdôraznila ministerka. Podľa nej v súčasnosti čelíme rôznym výzvam, ktoré ovplyvňujú používanie a vývoj slovenského jazyka. "Globalizácia, digitalizácia, migrácia a rozšírenie cudzích jazykov v každodennom živote spôsobujú, že slovenské slová a výrazy sú čoraz častejšie nahrádzané anglicizmami, skratkami a slangom," poznamenala Šimkovičová.



Pripustila, že každý jazyk je dynamický, prirodzene sa vyvíja a do slovenčiny vždy prenikali nové výrazy pod vplyvom latinčiny, nemčiny, maďarčiny či češtiny. "Problém nastáva vtedy, keď začneme považovať cudzí jazyk za nadradený tomu svojmu vlastnému. Keď prestávame dbať na krásu a bohatstvo slovenskej reči a keď si nevšímame jej postupné oslabovanie," podotkla Šimkovičová.







Ministerstvo kultúry podľa nej vníma Medzinárodný deň materinského jazyka ako príležitosť upozorniť na potrebu systematickej podpory slovenčiny. "Podpora jazykovedných inštitúcií, výchova k jazykovej kultúre, dôraz na správne používanie jazyka v médiách či školách, to sú postupy a kroky nevyhnutné, ak chcem zachovať pestrosť a originalitu slovenčiny pre budúce generácie," prízvukuje Šimkovičová.



Obrovskú úlohu v systéme podľa nej zohráva školstvo, ale za rovnako dôležitú považuje úlohu rodičov. "To my, rodičia musíme dbať na to, aby naše deti vnímali krásu svojho rodného jazyka, aby mu rozumeli, vedeli s ním narábať, aby k jazyku mali vzťah. K tomu patrí nielen výučba literatúry, ale aj podpora čítania, písania a schopnosti vyjadrovať sa presne a kultivovane. Toto je úloha nás všetkých," vyhlásila ministerka kultúry.



Zdôraznila tiež, že každý nesie zodpovednosť za to, ako sa bude slovenčina vyvíjať. "Ak ju budeme zanedbávať, ak jej nebudeme venovať pozornosť, môže sa stať, že o niekoľko generácií bude slovenský jazyk poznačený natoľko, že sa stane len tieňom svojej pôvodnej krásy," konštatovala Šimkovičová.



Konferencia V náručí jazyka v priestoroch Dvorany MK SR v Bratislave je určená pre pedagogických pracovníkov a odborníkov v oblasti slovenského jazyka a literatúry, jazykovedy a translatológie.