Ministerka Saková ocenila diskusiu o Dohode o čistom priemysle

Brusel 12. marca (TASR) - Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková v stredu zastupovala Slovenskú republiku na Rade Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Hlavnou témou rokovania bola diskusia o budúcnosti a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Špeciálna pozornosť sa na rokovaniach venovala automobilovému priemyslu. Slovensko zároveň podporuje návrhy na zjednodušenie európskych regulácií tzv. Omnibus balíky. TASR o tom informoval Tlačový odbor ministerstva hospodárstva.



"Som rada, že nová Európska komisia vníma potrebu zmeny v prístupe k podpore európskeho priemyslu a postupne prichádza s návrhmi ako veci zmeniť. Dnes sme rokovali o konkrétnych návrhoch ako posilniť – regulačne aj finančne - sektor čistých technológií, ale aj energeticky náročných odvetví," povedala Saková.



Slovensko podľa nej víta návrhy tzv. Omnibus balíkov, ktorých cieľom je zjednodušiť európske regulácie a znížiť administratívnu záťaž pre firmy.



Niektoré európske smernice ukladajú veľkým podnikom povinnosti rôzne hodnotiť spoločenské dopady svojej činnosti a reportovať o nich. Už pri schvaľovaní týchto smerníc ich Slovensko nepodporilo, no bolo prehlasované. Teraz sa začínajú odstraňovať niektoré dopady týchto smerníc, vysvetlilo ministerstvo.



Jednou z hlavných tém Rady EÚ bola aj diskusia o novej Dohode o čistom priemysle (Clean Industrial Deal - CID), ktorú Európska komisia predstavila 26. februára 2025. Saková ocenila tento strategický dokument, ale upozornila, že na okamžité posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu nestačia.



"Ak má Európa reálne pomôcť svojmu priemyslu, musí začať riešiť vysoké ceny energií a ohrozené dodávky. Potrebujeme okamžité a adresné opatrenia, ktoré pomôžu najmä energeticky náročným sektorom. Opatrenia na rýchle zabezpečenie cenovo výhodnej energie pre priemysel dnes v plánoch EÚ jednoducho chýbajú," zdôraznila ministerka.



Dôležitá diskusia bola na Rade aj o opatreniach, ktoré majú podporiť európsky automobilový sektor, ako jedno z kľúčových odvetví európskej ekonomiky. Komisia už predstavila niektoré riešenia, ktoré by mali znížiť "neprimeraný" ekologický tlak na európske automobilky, vysvetľuje ministerstvo v správe.



Pre Slovensko je podľa Sakovej mimoriadne dôležité, aby sa tento cieľ naplnil pri zachovaní technologickej neutrality. Trh by mal rozhodnúť, ktoré riešenie sa uplatní. "Som presvedčená, že automobilový priemysel potrebuje silnejší impulz pre ich ďalší rozvoj v Európe. Nemôžeme sa uspokojiť s riešeniami, ktoré sú dnes na stole," dodala Saková.