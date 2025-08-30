< sekcia Slovensko
Ministerstvá nevylučujú väčšie právomoci krajov pri vážení kamiónov
Rezorty to uviedli pre TASR v reakcii na vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý pre problémy s preťaženými kamiónmi v regiónoch žiada legislatívnu zmenu.
Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Ministerstvá dopravy a vnútra nevylučujú posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri vážení kamiónov. Rezorty to uviedli pre TASR v reakcii na vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý pre problémy s preťaženými kamiónmi v regiónoch žiada legislatívnu zmenu.
„Rezort vnútra sa zmene nebráni, je však potrebné takúto zásadnú zmenu najskôr dôkladne zanalyzovať a pripraviť pracovný návrh legislatívnych úprav, ktorý sa následne odborne posúdi,“ skonštatoval pre TASR hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Ako dodal, gestorom právnej úpravy by mal byť rezort dopravy, keďže ide o zmeny v cestnom zákone.
Podľa Ministerstva dopravy (MD) SR by v prípade zmeny pre komplexnosť danej problematiky bola potrebná súčinnosť viacerých orgánov, okrem rezortov dopravy a vnútra aj Ministerstva financií SR a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Rezort dopravy je však otvorený diskusii a sľubuje plnú súčinnosť.
„Ak samosprávne kraje zamýšľajú vážiť vozidlá, je potrebné, aby mali dostatočné množstvo veľkých odstavných plôch popri cestách, ktoré budú spĺňať štandardy z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a budú mať oprávnenie na meranie celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel,“ doplnila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri kontrole, vážení a pokutovaní kamiónov žiadal BBSK na utorňajšej (26. 8.) tlačovej konferencii. Tranzitná doprava podľa kraja poškodzuje cesty II. a III. triedy v regiónoch, no samosprávne kraje nemajú možnosť preťažené kamióny zastavovať a udeľovať pokuty. Pokuty za preťažené vozidlá navyše končia v štátnej kase, a nie u správcu cesty, ktorý znáša náklady na jej údržbu a opravu. Na príprave paragrafového znenia legislatívnych zmien v tejto problematike bude BBSK spolupracovať so združením Samosprávnych krajov Slovenska (SK8).
