Ministerstva obrany Klimatické zmeny vplývajú aj na bezpečnosť

Bratislava 20. augusta (TASR) - Klimatické zmeny ovplyvňujú aj bezpečnostné prostredie. Ozbrojené sily (OS) SR ich preto zohľadňujú aj v operačných plánovacích procesoch. Priame vplyvy na prevádzku techniky či vedenie výcviku zatiaľ neevidujú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Slovensko vníma zmenu klímy ako bezpečnostnú hrozbu. "Jedným z jej súčasných najvýraznejších prejavov vo svete sú extrémne prejavy počasia, nedostatok vody a ohrozenie potravinovej bezpečnosti. To môže viesť štáty ku konfrontačnému správaniu, súpereniu alebo dokonca aj ku konfliktom o územie a prírodné zdroje, ako aj k nútenej migrácii obyvateľstva sužovaného ich nedostatkom," vysvetlila hovorkyňa.



Samotné Ozbrojené sily SR sa podľa Kovaľ Kakaščíkovej napriek obmedzeniam vyplývajúcim z charakteru ich činnosti postupne stávajú ekologickejšími vďaka novozavádzanej technike. Ako poznamenala, aktuálne prevádzkovaná technika je v tejto oblasti morálne zastaraná.



V rámci rezortu obrany sa znižovaním negatívneho dosahu na klimatickú krízu zaoberá interný dokument s názvom Koncepcia zeleného ministerstva: spoločne za čistejší a ekologickejší rezort obrany z roku 2021. Jej cieľom je, aby ministerstvo prispievalo k napĺňaniu globálnych, európskych a národných cieľov v oblasti ochrany životného prostredia v identifikovaných kľúčových oblastiach, akými sú energetická efektívnosť budov, čistá mobilita, zelené verejné obstarávanie a ochrana životného prostredia prostredníctvom environmentálnych sanácií.



Ambície koncepcie sa postupne pretavujú do konkrétnych úloh. "Ide napríklad o zvyšovanie podielu ekologických riešení v rámci vozového parku, kde MO SR postupne nahrádza zastarané osobné vozidlá so spaľovacím motorom za nové elektromobily. Rezort kladie dôraz aj na využívanie bezemisnej dopravy, z toho dôvodu preto sú postupne v areáloch MO SR budované prístrešky na bicykle a kolobežky," načrtla hovorkyňa. Oproti minulosti sa podľa nej strojnásobili aj investície do údržby a opravy infraštruktúry vrátane projektov na zníženie nákladov, teda energetickej efektivity budov a zelených riešení.



V rámci "rýchlych" opatrení rezort podľa Kovaľ Kakaščíkovej napríklad nahradzuje papierovú tlač elektronickou formou. V areáli Kutuzovových a Duklianskych kasární je zavedený triedený zber odpadu. "Obmedzené je aj používanie jednorazových PET fliaš nakupovaných z reprezentačných výdavkov, ktoré nahradilo používanie sklenených nádob alebo trvalo udržateľných obalov," doplnila. V rámci ministerstva sa tiež osadzujú včelie úle.



Do plnenia zelených ambícií sa aktívne zapájajú aj ostatné organizácie MO SR, napríklad Vojenské lesy a majetky, ako aj Vojenská polícia, ktorá sa v rámci boja proti envirokriminalite zameriava napríklad na predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov na území vojenských obvodov.