Ministerstvo odmení ľudí, ktorí pôsobili v prvej línii počas pandémie

Bratislava 6. augusta (TASR) - Rezorty zdravotníctva, sociálnych vecí a financií rokujú o mimoriadnom finančnom ohodnotení lekárov, zdravotníkov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí pracovali aj počas pandémie nového koronavírusu. Aktuálne podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Zuzany Eliášovej rezorty nastavujú konkrétne návrhy odmien aj spôsob ich vyplatenia.



"Návrh mimoriadneho finančného ocenenia ku mzde týchto zamestnancov je v procese prípravy, aktuálne sa zaoberáme nastavením podmienok vyplácania mimoriadnej odmeny," uviedla aj hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Husárová. O podrobnostiach je podľa Ministerstva financií SR ešte predčasné hovoriť. Ministri zdravotníctva aj práce sa poďakovali všetkým, ktorí pracovali počas koronakrízy v prvej línii.



Zamestnanci nemocníc a pracovníci zariadení sociálnych služieb v Česku, ktorí v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu pracovali v rizikovom prostredí, budú mať nárok na mimoriadne finančné odmeny. České ministerstvo zdravotníctva spustilo dotačný program, v rámci ktorého rozdelí medzi poskytovateľov lôžkovej starostlivosti približne 11 miliárd korún. Informovala o tom vo štvrtok televízia ČT24. Každý zdravotník tak dostane zhruba 25.000 korún. Pracovníci v administratíve, údržbári alebo upratovačky by mali získať za obdobie od marca do konca mája odmenu vo výške do 10.000 korún.



(1 EUR = 26,097 CZK)