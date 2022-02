Ministerstvá vnútra a obrany chcú opäť zriadiť vlastné autoškoly

Bratislava 6. februára (TASR) - Ministerstvá vnútra a obrany by chceli opäť zriadiť vlastné autoškoly. V oboch rezortoch vodiči chýbajú. Od prípravy šoférov vo vlastnej réžii očakávajú ministerstvá väčšiu flexibilitu, sebestačnosť aj úsporu financií. Prostredie na fungovanie vlastných autoškôl im má vytvoriť aj novela zákona o autoškolách, ktorú parlament tento týždeň posunul do druhého čítania. Vítajú ju oba rezorty.



Ministerstvo vnútra (MV) pociťuje výrazný nedostatok vodičov pre nákladné vozidlá a autobusy. "Kritickú situáciu s nedostatkom vodičov ešte viac zvýraznila pandémia ochorenia COVID-19, kde MV SR ako ústredný orgán štátnej správy zabezpečuje väčšinu logistických činností, pričom pre pandemické opatrenia bolo náročné zabezpečiť nové vodičské oprávnenia v civilnom sektore," vysvetlilo. Situácia s nedostatkom vodičov, ale aj strojníkov či špecialistov je podľa MV SR vážna a v niektorých regiónoch je ohrozená činnosť zložiek, ako sú polícia, hasiči či civilné organizačné jednotky.



Nedostatok vodičov evidujú aj Ozbrojené sily (OS) SR. "V súčasnom období sú funkcie vodičov obsadzované regrutáciou občanov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia skupín C a CE, avšak trh práce ponúka v tejto oblasti obmedzený počet ľudských zdrojov," skonštatovala pre TASR hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Rezortná autoškola MO SR podľa hovorkyne umožní výcvik vodičov v reálnych podmienkach Ozbrojených síl SR a na používanej technike. "Vlastné pracovisko prípravy a preškoľovania vodičov má význam aj pri prechode na nový typ techniky, a to najmä pri prebiehajúcej modernizácii a prezbrojovaní našich pozemných síl. Vďaka vojenskej autoškole budeme tiež môcť operatívne reagovať na potreby OS SR v prípade nepredvídaných situácií," argumentuje.



Autoškola MV SR ukončila svoju činnosť v roku 2015, jej fungovanie podľa rezortu znemožnili legislatívne prekážky. Zmeniť by to mala aktuálna novela. "Hlavnou výhodou a zámerom bude vyškolenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru pre zabezpečenie základných funkcií štátu. Účastníkom kurzu v autoškole MV SR bude môcť byť len taký policajt, hasič, horský záchranár či iný zamestnanec ministerstva, ktorému požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie určitej skupiny vyplýva z pracovných povinností alebo zaradenia," ozrejmilo ministerstvo.



Rezort obrany prevádzkoval vlastnú autoškolu do roku 2003. Na zriadení vlastnej autoškoly pracuje už v súčasnosti, v platnej legislatíve nevidí žiadne prekážky. "Pripravujeme všetko potrebné tak, aby sme splnili zákonom stanovené požiadavky na technické zabezpečenie (priestory, vozidlá, technologické vybavenie a pomôcky), ako aj personál (inštruktori)," doplnila hovorkyňa.