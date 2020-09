Ministerstvá vnútra a zdravotníctva diskutujú o zriadení záchytiek

Bratislava 27. septembra (TASR) - Rezorty vnútra a zdravotníctva diskutujú o otázke zriadenia protialkoholických záchytných izieb, tzv. záchytiek. Okrem ministerstiev sú do riešenia problematiky zapojené aj zložky obecných a mestských polícií. Pre TASR to uviedli Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR a komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Podľa ministerstva vnútra by zriadenie záchytiek mohlo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti občanov, ako aj ochrany majetku pred páchaním protispoločenskej činnosti. Zároveň by sa zvýšila aj bezpečnosť samotných osôb intoxikovaných alkoholom.



„Ministerstvo zdravotníctva vníma potrebu riešiť otázku záchytných izieb, pretože ľudia pod vplyvom alkoholu sú často zvážaní do nemocníc, kam v konečnom dôsledku nepatria, a nie zriedka sú agresívni,“ doplnilo MZ SR.



Požiadavka na začatie rokovaní o zriadení záchytiek vznikla na základe podnetu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska na júnovom zasadnutí Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Ako uviedla Friese, úvodné rokovania medzi rezortom vnútra a zdravotníctva sa už začali.



MZ SR poukázalo na to, že problematika si vyžaduje komplexné riešenie aj na úrovni rezortu vnútra, policajných zložiek či zástupcov obcí a miest. „Finálne riešenie teda má byť konsenzom všetkých zainteresovaných,“ poznamenali s tým, že zatiaľ ide o rovinu diskusií a nateraz je to otvorená téma.