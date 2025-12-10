< sekcia Slovensko
Ministerstvo a odborníci sa zhodli na zvyšovaní kvality vzdelávania

Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR a zástupcovia školských asociácií sa zhodli, že chcú podpísať memorandum o spolupráci pri zvyšovaní kvality vzdelávania a optimalizácii siete základných škôl. V navrhnutom memorande by sa k určitým krokom zaväzoval aj rezort. Vznikli by tiež spoločné pracovné skupiny. Pre školy nespokojné so zníženým veľkostným koeficientom by bola možnosť zaslať formulár a riešiť nedostatok financií. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a predstavitelia jednotlivých zriaďovateľov škôl na stredajšej tlačovej konferencii po ich spoločnom rokovaní.
„Verím, že sme sa dohodli na tom, že spoločne máme záujem zlepšovať kvalitu vzdelávania, realizovať aj takzvanú optimalizáciu a racionalizáciu školstva, ale budeme veľmi pozorne sledovať špecifiká, ako je národnostné školstvo, ako je cirkevné školstvo, súkromné školstvo, ako sú špecifiká, ktoré sa nachádzajú aj v jednotlivých regiónoch v rámci dostupnosti vzdelávania pre deti a povinnej školskej dochádzky,“ povedal minister.
Ako priblížil, pracovné skupiny, ktoré by vznikli, by sa spoločne zaoberali zmenami či analýzami. Škola, ktorá by bola v budúcom roku dotknutá zníženým veľkostným koeficientom, by mohla predložiť jednoduchý formulár. Ten by podľa ministra zahŕňal predstavu školy o jej budúcnosti, či už v raste alebo v racionalizácii, jej povahu, či prečo je v niečom špecifická. Ak ho škola predloží, ministerstvo sa podľa neho zaviaže dofinancovať ju zhruba rovnakým objemom prostriedkov, ako keby k zmene koeficientu nedošlo. Minister zároveň podotkol, že bude ešte analyzovať právne možnosti, či sa úprava doplní do nariadenia vlády alebo sa zabezpečí prostredníctvom uznesenia vlády.
Daniel Masarovič za Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení uviedol, že po stredajšom stretnutí považuje napätie a tlak na viaceré súkromné a cirkevné školy z dôvodu rušenia veľkostného koeficientu od januára tohto roka za uvoľnené. „Vyplnenie nejakého zberného formulára a jeho odoslanie na ministerstvo ako postačujúci akt k tomu, aby bol budúci rok odfinancovaný rovnako ako v prípade, že by sa veľkostný koeficient poskytoval, považujeme za korektný záväzok ministra,“ povedal.
Združenie základných škôl Slovenska túto iniciatívu víta. Prezidentka združenia Eva Horníková informovala, že návrh memoranda zaslali jednotlivým členom výboru, ktorí sú po celom Slovensku. „Námietky sme zatiaľ nemali, pretože sa nám to zdá veľmi efektívne narábanie finančných prostriedkov v rámci aj základných škôl, pretože nehovorme o rušení škôl,“ priblížila. Poprosila aj prezidentov a prezidentky ostatných školských asociácií, aby sa vyjadrovali terminologicky, správne a zrozumiteľne voči rodičom. „Aby sme nevytvárali tlak vo verejnosti, že niektoré školy sa budú rušiť bez toho, aby ich dieťa nemalo miesto. Takto to na stole nie je určite,“ doplnila.
Rokovanie uvítal aj prezident Asociácie evanjelických škôl Marián Damankoš. „Verím, že to, čo teraz tu deklarujeme, bude pokračovať a (...) niekedy vo veľmi skorých týždňoch a mesiacoch budú pracovať pracovné skupiny zložené z týchto zástupcov asociácií a ministerstva školstva, ktoré verím, že nájdu spôsob na to, aby slovenské školstvo bolo lepšie a efektívnejšie pripravené na nasledujúce desaťročia,“ dodal.
