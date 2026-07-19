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Ministerstvo: AI dokáže pomôcť učiteľom podporovať spoluprácu v triede
Podotklo, že AI nástroje dokážu pripraviť návrh skupinového projektu na základe jednoduchého zadania.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Umelá inteligencia (AI) dokáže pomôcť učiteľom pri plánovaní aktivít zameraných na spoluprácu v triede. V priebehu niekoľkých minút pripraví návrh, ktorý možno ďalej prispôsobiť potrebám žiakov. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na svojom webe zameranom na AI vo vzdelávaní.
„Aktivity zamerané na spoluprácu stoja na ľudských vzťahoch. AI môže učiteľom pomôcť vytvoriť podmienky, v ktorých tieto vzťahy vznikajú a rozvíjajú sa. Pri plánovaní skupinových aktivít dokáže urýchliť prípravu, navrhnúť štruktúru projektu a uvoľniť čas na to najdôležitejšie - prácu so žiakmi,“ uviedlo ministerstvo.
Podotklo, že AI nástroje dokážu pripraviť návrh skupinového projektu na základe jednoduchého zadania. Stačí doplniť informácie o ročníku, predmete a téme. Prvý návrh je však iba začiatok. Kvalita výsledku sa zvyšuje s množstvom kontextu, ktorý učiteľ poskytne.
Ako priblížilo, podstatné je prispôsobiť návrh konkrétnej triede. „Ak sa v triede nachádzajú žiaci so špecifickými potrebami alebo skupina prechádza náročnejšou dynamikou vzťahov, AI môže odporúčania upraviť podľa týchto okolností,“ podotklo ministerstvo. Zároveň je podľa neho žiadúce požiadať o hlbšie rozpracovanie. „Ak je cieľom podporiť reflexiu alebo diskusiu, AI dokáže navrhnúť konkrétne otázky, záverečné reflexie či diskusné aktivity,“ objasnilo.
Okrem toho môže AI vytvoriť aj hodnotiace hárky, rubriky alebo kritériá na hodnotenie spolupráce v skupine. Za dôležité rezort označil spresňovanie zadania. Pripomenul, že čím viac informácií AI dostane o cieľoch, časovom rámci či špecifikách triedy, tým praktickejší a použiteľnejší bude výsledný návrh. Samozrejmosťou je nezdieľať osobné údaje žiakov.
„Aktivity zamerané na spoluprácu stoja na ľudských vzťahoch. AI môže učiteľom pomôcť vytvoriť podmienky, v ktorých tieto vzťahy vznikajú a rozvíjajú sa. Pri plánovaní skupinových aktivít dokáže urýchliť prípravu, navrhnúť štruktúru projektu a uvoľniť čas na to najdôležitejšie - prácu so žiakmi,“ uviedlo ministerstvo.
Podotklo, že AI nástroje dokážu pripraviť návrh skupinového projektu na základe jednoduchého zadania. Stačí doplniť informácie o ročníku, predmete a téme. Prvý návrh je však iba začiatok. Kvalita výsledku sa zvyšuje s množstvom kontextu, ktorý učiteľ poskytne.
Ako priblížilo, podstatné je prispôsobiť návrh konkrétnej triede. „Ak sa v triede nachádzajú žiaci so špecifickými potrebami alebo skupina prechádza náročnejšou dynamikou vzťahov, AI môže odporúčania upraviť podľa týchto okolností,“ podotklo ministerstvo. Zároveň je podľa neho žiadúce požiadať o hlbšie rozpracovanie. „Ak je cieľom podporiť reflexiu alebo diskusiu, AI dokáže navrhnúť konkrétne otázky, záverečné reflexie či diskusné aktivity,“ objasnilo.
Okrem toho môže AI vytvoriť aj hodnotiace hárky, rubriky alebo kritériá na hodnotenie spolupráce v skupine. Za dôležité rezort označil spresňovanie zadania. Pripomenul, že čím viac informácií AI dostane o cieľoch, časovom rámci či špecifikách triedy, tým praktickejší a použiteľnejší bude výsledný návrh. Samozrejmosťou je nezdieľať osobné údaje žiakov.