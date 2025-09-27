< sekcia Slovensko
Ministerstvo: Celoštátny štrajk môže vo Francúzsku spôsobiť obmedzenia
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Na celom území Francúzska sa vo štvrtok (2. 10.) uskutoční štrajk v rámci mobilizácie odborových zväzov. Očakávajú sa masívne blokády v školách, na železničných staniciach a v nemocniciach. Verejná i letecká doprava môžu byť preto obmedzené. Zároveň je 9. októbra nahlásený štrajk leteckých dispečerov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
„V tejto súvislosti upozorňujeme občanov Slovenskej republiky, že verejná doprava (metro, vlaky, prímestské vlaky RER, autobusy, električky), ako aj vnútroštátna a medzištátna letecká doprava môžu byť výrazne narušené a obmedzené v závislosti od rozsahu mobilizácie,“ spresnil rezort.
Cestujúcim odporúča skontrolovať si svoje dopravné spojenie na stránkach dopravných spoločností alebo priamo u leteckého prepravcu. Rovnako overiť si stav verejnej dopravy v oblasti Paríža na oficiálnej stránke parížskej dopravy a sledovať odchody a príchody vlakov na oficiálnej stránke francúzskych železníc. Radí takisto využívať prehľadný zoznam aktuálnych štrajkov a ich dôsledkov. „V prípade nevyhnutných ciest počítajte s dlhším časom jazdy a zvážte alternatívne spôsoby dopravy,“ doplnilo MZVEZ.
