Ministerstvo chce, aby sa maturity uskutočnili, predĺži sa čas písania

Bratislava 13. februára (TASR) - Zámerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR je, aby sa v školskom roku 2021/2022 realizovala maturitná skúška v štandardnej podobe tak, aby sa uskutočnili všetky jej časti a formy vrátane ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



"Všetky zložky maturitnej skúšky sa budú konať v štandardnom nastavení, zmena bude iba v prípade predĺženia doby externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti v každom vyučovacom predmete o 15 minút," uviedol rezort školstva. Ministerstvo poznamenalo, že intenzívne komunikuje s riaditeľmi stredných škôl aj s cieľom zabezpečenia podmienok pre realizáciu maturitnej skúšky v štandardnej podobe, a to aj s ohľadom na viaceré možné scenáre vývoja epidemiologickej situácie.



"Napriek sťaženým podmienkam pre prípravu na maturitnú skúšku počas uplynulých dvoch školských rokov si stredné školy a žiaci vytvorili systém dištančného vyučovania, prostredníctvom ktorého si mohli žiaci osvojovať dôležité vedomosti z predmetov, čo platí predovšetkým pre predmety všeobecného vzdelávania," uviedli z rezortu školstva. V aktuálnom školskom roku vývoj epidemiologickej situácie a prijaté opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 podľa ministerstva umožňujú, aby sa žiaci v najdôležitejšej - finálnej fáze prípravy na maturitné skúšky mohli pripravovať prezenčne v priamom kontakte s vyučujúcimi, čo nebolo možné v prípade žiakov, ktorí ukončovali štúdium v predchádzajúcich dvoch školských rokoch administratívnym spôsobom.



Riaditelia jednotlivých stredných škôl zároveň v komunikácii s ministerstvom školstva deklarujú, že je na ich školách zabezpečená aj praktická príprava žiakov stredných škôl tak, aby žiaci boli adekvátne pripravení (prostredníctvom výkonu praktického vyučovania na pracoviskách zamestnávateľov a v dielňach) preukázať nadobudnuté zručnosti na praktickej časti maturitnej skúšky. "Zmyslom samotnej maturitnej skúšky nie je len získanie čo najlepšieho hodnotenia, ale príprava na túto skúšku, počas ktorej si žiak upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté na strednej škole, ktoré sú následne reálne preverené pri výberových konaniach do zamestnania alebo vysokými školami v prijímacom konaní," dodali z ministerstva školstva.



Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si maturanti overia od 15. do 18. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou v niektorom týždni od 23. mája do 10. júna.