< sekcia Slovensko
Ministerstvo chce upraviť podmienky na zriadenie a činnosť biobánk
Cieľom pripravovanej novely je podľa ministerstva vytvoriť jasný legislatívny rámec pre biobankový výskum ako osobitný typ biomedicínskeho výskumu.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Rezort zdravotníctva chce upraviť podmienky na zriadenie a činnosť biobánk na potreby výskumu. Rovnako plánuje poskytnúť potrebnú právnu ochranu záujmov darcov vzoriek biologického materiálu. Pripravuje preto novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnilo ministerstvo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.
„Aktuálna situácia biobánk na Slovensku sa nesie v znamení rozvoja infraštruktúry a legislatívnej úpravy, ktorá má za cieľ vytvoriť jasný rámec pre zber, uchovávanie a spravovanie biologického materiálu na vedecké účely,“ priblížil rezort.
Cieľom pripravovanej novely je podľa ministerstva vytvoriť jasný legislatívny rámec pre biobankový výskum ako osobitný typ biomedicínskeho výskumu. Plánuje takisto ustanoviť povinnosti zriaďovateľa biobanky a komplexne upraviť podmienky jej činnosti.
Rezort zdôraznil aj potrebu posilniť ochranu darcov vzoriek, najmä pokiaľ ide o informovaný súhlas a nakladanie s osobnými a zdravotnými údajmi. Úprava má podľa predkladateľa umožniť aj lepšie zapojenie slovenských výskumných pracovísk do medzinárodných projektov. „Zároveň umožniť aj dobudovanie dosiaľ chýbajúcich kapacít potrebnej vlastnej vedecko-výskumnej infraštruktúry, a tým umožniť realizáciu a rozvoj vlastných výskumných a vývojových aktivít na pracoviskách na území SR,“ uviedol rezort.
Definovať chce aj pojem „biobankový výskum“ ako súčasť a osobitný druh biomedicínskeho výskumu. „Zároveň upraviť a doplniť definíciu biomedicínskeho výskumu o niektoré nové, medzinárodne definované oblasti, ktoré sa v priebehu uplynulého obdobia od jeho prijatia vyšpecifikovali,“ spresnilo ministerstvo.
Biobankovanie je podľa rezortu hlavným nástrojom pre moderný biomedicínsky výskum, klinické skúšanie aprírodné vedy. „Biobanky sa stávajú kľúčovými inštitúciami nielen pre biomedicínsky výskum, ale aj pre aplikovaný výskum v oblasti personalizovanej medicíny, vývoja nových liečiv, diagnostických metód a verejného zdravia,“ objasnil.
Ministerstvo v predbežnej informácii taktiež konštatuje, že namiesto tvorby samostatného zákona pristupuje k novelizácii súčasného zákona, keďže biomedicínsky výskum je v ňom už legislatívne upravený.
Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania odhadlo na december.
„Aktuálna situácia biobánk na Slovensku sa nesie v znamení rozvoja infraštruktúry a legislatívnej úpravy, ktorá má za cieľ vytvoriť jasný rámec pre zber, uchovávanie a spravovanie biologického materiálu na vedecké účely,“ priblížil rezort.
Cieľom pripravovanej novely je podľa ministerstva vytvoriť jasný legislatívny rámec pre biobankový výskum ako osobitný typ biomedicínskeho výskumu. Plánuje takisto ustanoviť povinnosti zriaďovateľa biobanky a komplexne upraviť podmienky jej činnosti.
Rezort zdôraznil aj potrebu posilniť ochranu darcov vzoriek, najmä pokiaľ ide o informovaný súhlas a nakladanie s osobnými a zdravotnými údajmi. Úprava má podľa predkladateľa umožniť aj lepšie zapojenie slovenských výskumných pracovísk do medzinárodných projektov. „Zároveň umožniť aj dobudovanie dosiaľ chýbajúcich kapacít potrebnej vlastnej vedecko-výskumnej infraštruktúry, a tým umožniť realizáciu a rozvoj vlastných výskumných a vývojových aktivít na pracoviskách na území SR,“ uviedol rezort.
Definovať chce aj pojem „biobankový výskum“ ako súčasť a osobitný druh biomedicínskeho výskumu. „Zároveň upraviť a doplniť definíciu biomedicínskeho výskumu o niektoré nové, medzinárodne definované oblasti, ktoré sa v priebehu uplynulého obdobia od jeho prijatia vyšpecifikovali,“ spresnilo ministerstvo.
Biobankovanie je podľa rezortu hlavným nástrojom pre moderný biomedicínsky výskum, klinické skúšanie aprírodné vedy. „Biobanky sa stávajú kľúčovými inštitúciami nielen pre biomedicínsky výskum, ale aj pre aplikovaný výskum v oblasti personalizovanej medicíny, vývoja nových liečiv, diagnostických metód a verejného zdravia,“ objasnil.
Ministerstvo v predbežnej informácii taktiež konštatuje, že namiesto tvorby samostatného zákona pristupuje k novelizácii súčasného zákona, keďže biomedicínsky výskum je v ňom už legislatívne upravený.
Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania odhadlo na december.