Ministerstvo chce využiť staré pracoviská pre podriadené organizácie

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa sťahuje do bratislavskej Petržalky, svoje predchádzajúce pracoviská plánuje využiť pre svoje podriadené organizácie. Kompletne by malo byť presťahované do konca tohto roka. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu.



"Ministerstvo aktuálne vyhodnocuje najoptimálnejšiu verziu presunov organizácií do uvoľnených priestorov," priblížili z rezortu. Proces sťahovania MŠVVaM sa začal v auguste tohto roka, pričom prebieha podľa harmonogramu, aktuálne podľa svojich slov realizuje poslednú fázu sťahovania.



Rezort sa sťahuje z piatich lokalít do nových vyhovujúcejších priestorov. Dôvodom je, že budovy dlhodobo nespĺňali priestorové ani kapacitné potreby. Nová budova poskytne dostatok priestoru pre všetkých zamestnancov.