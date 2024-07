Ministerstvo: Do konca roka by si mala Ukrajina prevziať húfnice

Bratislava 20. júla (TASR) - Do konca tohto roka by si mala Ukrajina prevziať ďalších osem húfnic Zuzana 2 z objednávky financovanej Nórskom, Dánskom a Nemeckom. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Doteraz boli ukrajinským ozbrojeným silám dodané dva kusy húfnic Zuzana 2, pričom ďalších osem kusov by malo byť dodaných do konca tohto roka. Zvyšných šesť kusov bude dodaných v roku 2025," uviedol rezort.



Ukrajinská armáda už v súčasnosti využíva aj osem húfnic Zuzana 2, ktoré si od Slovenska zakúpila prostredníctvom komerčného kontraktu. Zuzany vyrába štátna akciová spoločnosť Konštrukta - Defence.