Ministerstvo: Do Policajného zboru sa za polrok hlásilo vyše 4500 ľudí
Najviac žiadostí o vstup do polície zaznamenalo ministerstvo v júni - 1048.
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Do Policajného zboru sa v prvom polroku tohto roka hlásilo 4549 ľudí. V rovnakom období minulého roka to bolo 2350. Vyplýva to z dát, ktoré TASR získala na základe infožiadosti od Ministerstva vnútra (MV) SR.
Najviac žiadostí o vstup do polície zaznamenalo ministerstvo v júni - 1048. Podobný počet ľudí sa hlásil aj v januári. Z dát tiež vyplýva, že prijatých uchádzačov do služobného pomeru bolo v prvom polroku 442. V rovnakom období minulého roka to bolo 316.
Policajný zbor čelí v posledných rokoch nedostatku policajtov. V apríli podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) chýbalo v zbore približne 3700 policajtov. Rezort vnútra sa situáciu snažil riešiť zavedením náborových a stabilizačných príspevkov a iných benefitov. O stabilizačný príspevok 5000 eur s povinnosťou zostať v zbore ďalšie tri roky požiadalo medzi októbrom 2024 a júnom tohto roka takmer 4600 policajtov. Ministerstvo sa snažilo situáciu riešiť aj spustením náborovej kampane.
