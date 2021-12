Ministerstvo dopravy čaká na vyhlášku k cestovaniu

Bratislava 11. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR čaká na to, keď hlavný hygienik SR Ján Mikas vydá vyhlášku k OTP režimu v diaľkových vlakoch a autobusoch. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však hovorí, že na takýto krok nemá právomoc.



Rezort dopravy na sociálnej sieti informoval, že o vydaní vyhlášky sa dohodol s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Tvrdí, že je pripravený na okamžitú aplikáciu tejto vyhlášky do praxe.



ÚVZ SR pre TASR uviedol, že sa snaží nájsť riešenie, ako zabezpečiť splnenie tejto úlohy, ktorá im bola spolu s ministerstvom dopravy pridelená uznesením vlády zo stredy (8. 12.).



"Po analýze právneho stavu však musíme konštatovať, že na takýto krok nemáme právomoc. Zákon o ochrane zdravia, ktorý určuje hygienikom kompetencie, nám splnenie tejto úlohy neumožňuje," uviedla hovorkyňa úradu Daša Račková.



Priblížila, že Ústavný súd SR totiž svojím stredajším uznesením vyslovil záver o nesúlade ustanovenia, ktoré by sa v tomto prípade mohlo aplikovať, s Ústavou SR.



ÚVZ však dodalo, že bude v spolupráci s rezortmi zdravotníctva a dopravy hľadať spôsob, ako v tejto legislatívnej situácii postupovať ďalej.