Ministerstvo dopravy má návrh fondu dopravnej infraštruktúry

Bratislava 6. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spracovalo návrh fondu dopravnej infraštruktúry. Pre TASR to uviedol šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý ho chce predstaviť koaličným partnerom.



"Náš odbor stratégií pripravil po vzore okolitých krajín návrh vytvorenia a fungovania fondu dopravnej infraštruktúry. Plánujem ho predstaviť najprv koaličným partnerom, následne aj verejnosti," priblížil pre TASR Doležal.



Tento fond by mal predstavovať systémové riešenie financovania údržby a výstavby infraštruktúry. Bola by v ňom stála zásoba financií na pravidelnú, kontinuálnu údržbu a výstavbu.