Ministerstvo dopravy vyjadrilo podporu slovenským autodopravcom

Vyšné Nemecké 23. novembra (TASR) - Vedenie Ministerstva dopravy (MD) SR vyjadrilo podporu Únii autodopravcov Slovenska (UNAS) v súvislosti s jej požiadavkou na opätovné zavedenie systému povoleniek pre ukrajinských dopravcov. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu s tým, že ministerstvo o situácii rokuje s dopravcami aj so zástupcami Ukrajiny.



MD potvrdilo, že jeho zástupcovia v stredu (22. 11.) diskutovali s predsedom UNAS Stanislavom Skalom. Rokovali aj s námestníkom ukrajinského ministra dopravy. Na toto stretnutie má v najbližších dňoch nadviazať aj rokovanie ministrov dopravy Slovenska a Ukrajiny.



"Verím, že sa nám situáciu podarí vyriešiť tak, aby boli slovenskí dopravcovia spokojní. Tému opätovného zavedenia systému povoleniek otvoríme aj na rokovaní ministrov dopravy v Bruseli začiatkom decembra. Snažíme sa získať aj podporu iných krajín, ktorých sa tento problém dotýka. Už dnes vieme povedať, že náš postoj zdieľa Maďarsko a podobné signály máme aj z ďalších krajín," spresnil šéf rezortu Jozef Ráž ml.



Po invázii ruských vojsk na Ukrajinu od ukrajinských dopravcov nevyžadujú povolenia na prepravu v rámci Európskej únie (EÚ). Podľa slovenských dopravcov to deformuje trh a znižuje konkurencieschopnosť. Aktuálne platí dohoda v rámci celej EÚ, že sa povolenky nebudú vyžadovať do 30. júna 2024. UNAS žiada, aby ich Brusel opäť zaviedol. O ďalšom postupe vrátane prípadnej protestnej blokády hraničného priechodu Vyšné Nemecké bude UNAS rokovať v sobotu (25. 11.) na svojom mimoriadnom valnom zhromaždení.